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≡ Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45946
Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
Отправлено: 07.01.23 - 12:22
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Ну что ж, прокуратура и полиция самоустранились, так что горизбирком может фальсифицировать выборы столько - сколько и как им угодно.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1008
Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
Отправлено: 12.01.23 - 20:35
#15
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Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1008
Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
Отправлено: 12.01.23 - 20:41
#16
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народ не может высказывать свою позицию и выбирать достойных людей своими представителями во власти


Потому что для системы вас нет, вы есть только в виде бумажных людей или чучел или не живых...

[Исправлено: YESNO, 12.01.2023 - 20:43]
Профайл
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