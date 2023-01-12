Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик. Читать статью
Серый волк: Роберт Земекис в 1985 год спустя снимает знаменитый голливудский проект "Назад в будущее". Они тогда в догоняющих были, и пытались перебить успех нашего мира из нашего кинематографа, давшего шикарную афишу СССР. Получилось? Получилось! Хит получился! Но вот такого счастливого детства нарисовать в принципе им было невозможно,
Полное ощущение что я сейчас конспирлогическую недавнюю статью идиота Патрушева перечитал Это же клиника Если взять большинство россиян тут на форуме то можно открыто писать что они отрицательно здоровые С их Соросами,нацистами и Америкой которая вечно отстатет и вечно потом становится первой (по их мнению нечестно) Поэтому не удивительно что Путин нашел столько свободных ушей в стране чтобы им эту ахинею насадить а те и рады верить Это уже не страна это уже огромная секта получается Ужас
Серый волк: И да, наш Детский мир на Ленина, (а он много где ещё на Ленина) Был с нашими игрушками, конечно выбор в штатах был больше для детей. Но это был НАШ Детский мир! С лучшими в нашем представлением возможностями в лучшей стране!
Тимур Гафуров: Именно такая подпись в книге, изданной облгосархивом.
Я, подумал, что это какой то гончарный цех и мастера изготовляют глиненные изделия, приводя в движение свой станок ногами. Может я действительно - клоун или шиза, как говорит утончённая лимита из первопрестольной, но это точно не подземная выработка, тем более горизонтальная.
Ну я например тоже верил в эту ложь и что? Тем, кому верил, первые же и предали.. И не надо тут про Веру то втирать и врать про ту ложь.. Ну а детство счастливое это в абсолютно в любое время, хоть у кого, потому что это детство.. Как и юность. Для меня даже лихие 90е это было счастьем и вспоминаю с теплотой и не важно, что коммунисты, кому мы верили, предали нас и стали ханами и баями..
И да, нет фото тех, кого заморили голодом, кого вырезали семьями и родами. Нет памяти в этих советских фото о моем народе, когда погибло 7 миллионов казахов.. Показывается лишь хорошее.. А спросить у них, увы боимся, кто потерял своих родственников.. Эти статьи выражают однобокость и просто чудовищность пропаганды того, что было, говоря только о том, что было все хорошо и все якобы верили в этот обман..
Персонажи с глупыми методичками вообще ответа не достойны. Бесполезно. Но вот оцифорованный лихо подменяет время и понятия счастливого детства на бедлам в котором он вырос, когда не только деревни оказались разграблены, а люди брошены. Брошенными оказались и предприятия гиганты в городах и десятки тысяч людей. акимчики дорграбливали то, что можено ещё развалить и утащить. А детьми вообще никто не занимался и они шлялись по пустырям и заброшенным промзонам с разрухой с мусором и с трупами. Собирали кирпичи на продажу по руинам. В перспективе если повезёт к 16 можно было украсть мешок отрубей!
И теперь персонаж пытается натянуть сову на глобус и сказать: НИКОКОГО СЧАСТЬЯ И СЩАСЛИВАГО ДЕТСТВА НЕ БЫЛО! Есть прекрасный проект Намедни наша эра. от 1961 до 2003
Только нужно учитывать, что счастливые пионеры из Дворца пионеров Кустаная ничего не знали о хлопковых баях. Для них это была да, самая счастливая страна в очень качественном городе. И они это видели каждый день. Новые детсады. Новые школы с лучшими учителями вполне достойными Москвы. Дворец пионеров, который гремел моделями на уровне СОЮЗА. Кинотеатры. Новый и старый детский мир. Цветущий и растущий город в котором есть будущее! Летом Орлёнок или пионерский лагерь в Крыму, с такими же счастливыми пионерами столиц, с которыми тогдашний Кустанай был на вполне уровне учитывая высокие стандарты образования и уровня развития. Так что эти кадры из фильмов начала восьмидесятых про нас! И они точны. Кстати интересный факт. При первом показе Гостьи из будущего вся страна была парализована на пять дней. Пустые дворцы пионеров. Все ждали следующую серию.
Серый волк: Брошенными оказались и предприятия гиганты в городах и десятки тысяч людей. акимчики дорграбливали
А кто бросил то и разграбил? Неужели те, кому мы верили? Кто начал продавать СССР в 1985м? Ты сказки то не рассказывай. Как раз грабить и разваливать начали те, кто кидал эту чудовищную ложь о хорошем СССР... И не надо умалчивать про тот же Гулаг, и геноцид украинского и казахского народов во времена СССР.. Счастливо они жили.. Вы счастливо жили за счет того, что вас приняли у нас в Казахстане, наши деды, помогли вам, которых Сталин считал неблагонадежными , выкормили и вырастили..
Я напрягал свой скромный мозг , но видимо недостаток серого вещества не дал мне понять всю глубинную мощь комментария Серого Волка, это была претензия? Если да,то к кому? если нет, то в чём суть? Нет мне попроще с Филипп Филиппычем, всегда знаешь, что от него ожидать. А тут нет, загадочный персонаж.
Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 54
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать