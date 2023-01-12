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≡ Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил снизить...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45946
Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил снизить...
Отправлено: 12.01.23 - 20:21
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Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил снизить пенсионный возраст для женщин на два года за рождение каждого ребенка, но не более чем на 10 лет. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3613
Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил снизить...
Отправлено: 12.01.23 - 20:21
#1
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Этот депутат, тогда должен, выдвинуть всё в комплексе: - снижение возраста выхода на пенсию; тогда: - если допустим 5 детей, то выходит в 51 год; естественно она мало работала и у ней мало как и пенсионных отчислении так и общего трудового стажа - как быть тут - государство начислит ей за 5 детей хорошую пенсию ?? или как всегда автоматически забудет и будет всё как обычно: - главное прокукарекать, а там трава не расти.
Или Токаев пойдёт им навстречу по старой наторенной схеме: в предверии каких то очередных внеочередных перевыборов, что то решит в их пользу как было с "армянскими" машинами или задолжниками банков, и он снова будет - народным героем.

[Исправлено: ACROS, 12.01.2023 - 20:23]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18660
Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил снизить...
Отправлено: 12.01.23 - 20:28
#2
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это же вроде прерогатива
типа "коммунистов" вроде, заботиться о народе.
а тут нуротановец или как их теперь зовут,
решил пропиариться.
или разрешили может..

[Исправлено: alex_60, 12.01.2023 - 20:49]
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