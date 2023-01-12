Отправлено: - 10:09

Kairat stayer:

На форуме отдельные "грамотеи" говорят, что якобы добро победит зло.

На мой взгляд, они не вникают в суть...

Филипп Филиппович:

Не веришь в это?)

Цитата:Цитата:Так, всегда же говорили, что добро победит зло, ещё со времён царя Гороха, а может ещё ранее.Понятно, что кто строит, созидает, инвесторов привлекает и открывает новые рабочие места-это силы добра. А силы зла разрушают, что ранее было построено и инвесторы от них убегают и как чёрт от ладана.