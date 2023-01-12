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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 667 из 668«1...665666667668»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 00:30
#9991
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Пока моя укладывает ребенка, все смотрю на этот апельсин или мандарин..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 00:31
#9992
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Его накачали 40ка градусной, и как там дальше?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 00:41
#9993
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Ну и вот наконец..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 00:42
#9994
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Ну нет привкуса никакой 40ка градусной..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 00:43
#9995
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Откушиваю его, и не ощущаю внезапного прилива сил..

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3706
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 10:09
#9996
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Цитата:
Kairat stayer:
На форуме отдельные "грамотеи" говорят, что якобы добро победит зло.
На мой взгляд, они не вникают в суть...


Цитата:
Филипп Филиппович:
Не веришь в это?)


Так, всегда же говорили, что добро победит зло, ещё со времён царя Гороха, а может ещё ранее.

Понятно, что кто строит, созидает, инвесторов привлекает и открывает новые рабочие места-это силы добра. А силы зла разрушают, что ранее было построено и инвесторы от них убегают и как чёрт от ладана.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3706
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 10:21
#9997
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Так, всегда же говорили, что добро победит зло, ещё со времён царя Гороха, а может ещё ранее. Понятно, что кто строит, созидает, инвесторов привлекает и открывает новые рабочие места-это силы добра. А силы зла разрушают, что ранее было построено и инвесторы от них убегают и как чёрт от ладана.

Как не вспомнить крылатое выражение Николая Ивановича Вавилова (1887-1943) - русского и советского учёного-генетика, ботаника, селекционера, химика, географа, общественного и государственного деятеля:

Как всегда в жизни, (в науке) действуют два начала - созидательное и разрушающее, и всегда они будут действовать, пока будет мир существовать!

Н.И.Вавилов погиб в годы сталинских репрессий.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
71
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 10:40
#9998
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Цитата:
Kairat stayer:
А силы зла разрушают, что ранее было построено и инвесторы от них убегают и как чёрт от ладана.

Думаешь это единственная причина, что вы не можете найти инвесторов?)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3706
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 11:01
#9999
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Думаешь это единственная причина, что вы не можете найти инвесторов?)


Старче, как всегда, хрен с морковкой перепутали!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3706
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 11:35
#10000
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Откушиваю его, и не ощущаю внезапного прилива сил..

Ну нет привкуса никакой 40ка градусной..

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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
71
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 11:42
#10001
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Цитата:
Kairat stayer:
как всегда, хрен с морковкой перепутали!

Давай так.
Чтоб всем было понятно, кто опять всё перепутал.
Тебе дз. Узнай, что такое инвестиции и кто такой инвестор.
Узнаешь, докладëшь.)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3706
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 11:49
#10002
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Узнаешь, докладëшь.)


Да уж, ейропейцы не перестаёте удивлять. Стоило из-за добавки, в такую рань, вставать в 6 часов утра.
Старче, берегите здоровье!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 19:30
#10003
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Сегодня кулюторный отдых..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 19:31
#10004
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Моя смотрит на фильмы, которые будут идти или идут, выбирает что то..
Любит казахские фильмы между прочим..



[Исправлено: 111, 12.01.2023 - 19:32]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 19:33
#10005
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И вот заходим в это дивное помещение..
В последний раз я по моему на Изгое в кинотеатре Кустанай был..

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