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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 00:30
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 00:31
Его накачали 40ка градусной, и как там дальше?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 00:41
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 00:42
Ну нет привкуса никакой 40ка градусной..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 00:43
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 10:09
Цитата:
Цитата:
Так, всегда же говорили, что добро победит зло, ещё со времён царя Гороха, а может ещё ранее.
Понятно, что кто строит, созидает, инвесторов привлекает и открывает новые рабочие места-это силы добра. А силы зла разрушают, что ранее было построено и инвесторы от них убегают и как чёрт от ладана.
Kairat stayer:
На форуме отдельные "грамотеи" говорят, что якобы добро победит зло.
На мой взгляд, они не вникают в суть...
На форуме отдельные "грамотеи" говорят, что якобы добро победит зло.
На мой взгляд, они не вникают в суть...
Цитата:
Филипп Филиппович:
Не веришь в это?)
Не веришь в это?)
Так, всегда же говорили, что добро победит зло, ещё со времён царя Гороха, а может ещё ранее.
Понятно, что кто строит, созидает, инвесторов привлекает и открывает новые рабочие места-это силы добра. А силы зла разрушают, что ранее было построено и инвесторы от них убегают и как чёрт от ладана.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 10:21
Так, всегда же говорили, что добро победит зло, ещё со времён царя Гороха, а может ещё ранее. Понятно, что кто строит, созидает, инвесторов привлекает и открывает новые рабочие места-это силы добра. А силы зла разрушают, что ранее было построено и инвесторы от них убегают и как чёрт от ладана.
Как не вспомнить крылатое выражение Николая Ивановича Вавилова (1887-1943) - русского и советского учёного-генетика, ботаника, селекционера, химика, географа, общественного и государственного деятеля:
Как всегда в жизни, (в науке) действуют два начала - созидательное и разрушающее, и всегда они будут действовать, пока будет мир существовать!
Н.И.Вавилов погиб в годы сталинских репрессий.
Как не вспомнить крылатое выражение Николая Ивановича Вавилова (1887-1943) - русского и советского учёного-генетика, ботаника, селекционера, химика, географа, общественного и государственного деятеля:
Как всегда в жизни, (в науке) действуют два начала - созидательное и разрушающее, и всегда они будут действовать, пока будет мир существовать!
Н.И.Вавилов погиб в годы сталинских репрессий.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 10:40
Цитата:
Думаешь это единственная причина, что вы не можете найти инвесторов?)
Kairat stayer:
А силы зла разрушают, что ранее было построено и инвесторы от них убегают и как чёрт от ладана.
А силы зла разрушают, что ранее было построено и инвесторы от них убегают и как чёрт от ладана.
Думаешь это единственная причина, что вы не можете найти инвесторов?)
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 11:01
Цитата:
Старче, как всегда, хрен с морковкой перепутали!
Филипп Филиппович:
Думаешь это единственная причина, что вы не можете найти инвесторов?)
Думаешь это единственная причина, что вы не можете найти инвесторов?)
Старче, как всегда, хрен с морковкой перепутали!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 11:35
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 11:42
Цитата:
Давай так.
Чтоб всем было понятно, кто опять всё перепутал.
Тебе дз. Узнай, что такое инвестиции и кто такой инвестор.
Узнаешь, докладëшь.)
Kairat stayer:
как всегда, хрен с морковкой перепутали!
как всегда, хрен с морковкой перепутали!
Давай так.
Чтоб всем было понятно, кто опять всё перепутал.
Тебе дз. Узнай, что такое инвестиции и кто такой инвестор.
Узнаешь, докладëшь.)
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 11:49
Цитата:
Да уж, ейропейцы не перестаёте удивлять. Стоило из-за добавки, в такую рань, вставать в 6 часов утра.
Старче, берегите здоровье!
Филипп Филиппович:
Узнаешь, докладëшь.)
Узнаешь, докладëшь.)
Да уж, ейропейцы не перестаёте удивлять. Стоило из-за добавки, в такую рань, вставать в 6 часов утра.
Старче, берегите здоровье!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 19:30
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 19:31
Моя смотрит на фильмы, которые будут идти или идут, выбирает что то..
Любит казахские фильмы между прочим..
[Исправлено: 111, 12.01.2023 - 19:32]
Любит казахские фильмы между прочим..
[Исправлено: 111, 12.01.2023 - 19:32]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 19:33
И вот заходим в это дивное помещение..
В последний раз я по моему на Изгое в кинотеатре Кустанай был..
В последний раз я по моему на Изгое в кинотеатре Кустанай был..
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