Отправлено: - 21:46

таноми52:

ИСТОРИЮ определением "советская риторика" не заткнешь, как бы абайки не изголялись

Филипп Филиппович:

Поздравляю всех Православных верующих с Праздником Рождества Христова!

Цитата:История это политика опрокинута́я в прошлоеВаша же история это пропаганда которую вам раз за разом меняют а вы и дальше верите)Напомню 70 лет назад Сталин был отец народовА Уже 67 лет назад стал врагом советскому народу)))Правда 47 лет назад его опять плавно вернули к почитанию а 27 лет назад опять низвергли))Цитата:Хорошая картинка в тему о пропагандеЕврей Иисус и еврейка Мария прям Шведы какие-то но никак не семиты с явными чертами лица в виде черных волос и больших Носов)