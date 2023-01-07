таноми52: ИСТОРИЮ определением "советская риторика" не заткнешь, как бы абайки не изголялись
История это политика опрокинута́я в прошлое Ваша же история это пропаганда которую вам раз за разом меняют а вы и дальше верите) Напомню 70 лет назад Сталин был отец народов А Уже 67 лет назад стал врагом советскому народу))) Правда 47 лет назад его опять плавно вернули к почитанию а 27 лет назад опять низвергли))
Цитата:
Филипп Филиппович: Поздравляю всех Православных верующих с Праздником Рождества Христова!
Хорошая картинка в тему о пропаганде Еврей Иисус и еврейка Мария прям Шведы какие-то но никак не семиты с явными чертами лица в виде черных волос и больших Носов)
Vit: Почаще присоединяйтесь к борьбе с местными любителями русофобами и нациками
Привет, Вит! Местные русофобы и нацики изучены до дна, дискутировать с ними, что носить воду в решете! Нехай живут! Мне от них ни холодно, ни жарко Да и караван, не смотря ни на что, идёт себе и идёт...
Смотрю, тут некоторые из флуда переместились во всякую дребедень. Видно, там им комфортнее
//верхняя палата парламента приняла постановление о присвоении Назарбаеву статуса почетного сенатора за "выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма". по предложению Токаева.
январь 2023
//Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишили статуса почетного сенатора, это звание исключено из регламента сената (верхней палаты) парламента страны//
Новый Казахстан сияет разноцветными красками. это вам не старый какой-то.
а ведь второй уже четыре года у руля. и что произошло в стране в экономике, какие изменения видят люди? никаких. кроме-перетасовка министров,акимов,внеочередные выборы, январь 22, унижение Назарбаева.. инфляция 29 процентов... Новый Казахстан.
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