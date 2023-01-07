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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13346
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.01.23 - 21:46
#3241
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Цитата:
таноми52:
ИСТОРИЮ определением "советская риторика" не заткнешь, как бы абайки не изголялись

История это политика опрокинута́я в прошлое
Ваша же история это пропаганда которую вам раз за разом меняют а вы и дальше верите)
Напомню 70 лет назад Сталин был отец народов
А Уже 67 лет назад стал врагом советскому народу)))
Правда 47 лет назад его опять плавно вернули к почитанию а 27 лет назад опять низвергли))

Цитата:
Филипп Филиппович:
Поздравляю всех Православных верующих с Праздником Рождества Христова!

Хорошая картинка в тему о пропаганде
Еврей Иисус и еврейка Мария прям Шведы какие-то но никак не семиты с явными чертами лица в виде черных волос и больших Носов)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3294
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.01.23 - 14:25
#3242
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Цитата:
abaika95:
История это политика опрокинута́я в прошлое


Игнор!
По истории Крыма только бла-бла-бла!
Заболтать суть - цель?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3294
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.01.23 - 14:40
#3243
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Привет, форумчане! Жизнь продолжается...

'm 'm coming homecoming home - Я возвращаюсь домой.

Мои кровоточащие раны затянутся,
И взмывший ветер наполнит мои паруса.
Я ещё далеко от места своей судьбы,
Но темней всего бывает как раз перед рассветом.

Так что можешь смотреть недоверчиво,можешь злиться,
А я знаю:чего бы это ни стоило,
Я возвращаюсь домой,
Я возвращаюсь домой.
Скажи всему миру, что я возвращаюсь домой!.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11884
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.01.23 - 14:52
#3244
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Цитата:
таноми52:
Салем. Я свои раны вылечил 2-3 Января. Теперь бодр. Почаще присоединяйтесь к борьбе с местными любителями русофобами и нациками прикрывающая счастливой семьёй.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3294
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.01.23 - 15:15
#3245
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Цитата:
Vit:
Почаще присоединяйтесь к борьбе с местными любителями русофобами и нациками


Привет, Вит!
Местные русофобы и нацики изучены до дна, дискутировать с ними, что носить воду в решете!
Нехай живут!
Мне от них ни холодно, ни жарко:-)
Да и караван, не смотря ни на что, идёт себе и идёт...

Смотрю, тут некоторые из флуда переместились во всякую дребедень. Видно, там им комфортнее
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3294
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.01.23 - 20:27
#3246
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О, так ACROS-то у нас землевладелец,латифундист!
Это вам не хухры-мухры: большой труд, большие заботы, вызовы и риски!
А не то, что "доходные дома" 112-го
Снизошёл до форума бишары? (шучу!)
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Д
§ Дед
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
42
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.01.23 - 20:45
#3247
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Интересный парень. С нестандартным мышлением!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.01.23 - 21:21
#3248
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Цитата:
таноми52:
дискутировать с ними,

К моему большому сожалению пришёл к аналогичному выводу оказывается базовые ценности у нас абсолютно противоположные
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1006
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.23 - 01:43
#3249
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Интересно , полиция и армия перейдет на сторону протестующих в Бразилии ? Пока не понятно , полиция вроде перешла .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18658
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.01.23 - 15:44
#3250
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май 2019 г.

//верхняя палата парламента приняла постановление о присвоении Назарбаеву статуса почетного сенатора за "выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма".
по предложению Токаева.

январь 2023

//Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишили статуса почетного сенатора,
это звание исключено из регламента сената (верхней палаты) парламента страны//

Новый Казахстан сияет разноцветными красками.
это вам не старый какой-то.

[Исправлено: alex_60, 12.01.2023 - 15:45]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15476
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.01.23 - 16:14
#3251
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Цитата:
alex_60:
Новый Казахстан сияет разноцветными красками. это вам не старый какой-то.

Честно говоря, не ожидал такого. Думал оставят Назарбаева, его статус, как символ. Наподобие Ленина в СССР. Хотя может это случится после ухода.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18658
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.01.23 - 16:26
#3252
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Цитата:
Victor Yang:
Хотя может это случится после ухода.


тоже думаю что еще не вечер.
кто будет третий неизвестно,и куда он поведет.
Кунаева при Назарбаеве тоже не почитали,
а после ухода и город уже его имени есть.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18658
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.01.23 - 16:30
#3253
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а ведь второй уже четыре года у руля.
и что произошло в стране в экономике,
какие изменения видят люди?
никаких.
кроме-перетасовка министров,акимов,внеочередные выборы, январь 22,
унижение Назарбаева..
инфляция 29 процентов...
Новый Казахстан.

[Исправлено: alex_60, 12.01.2023 - 16:32]
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