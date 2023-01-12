Отправлено: - 13:16

nmv85:

ачем строить на селе жилье если люди бросают там дома либо за копейки продают. Что там хотят возрождать?! Ни работы ни условий там одни пенсионеры доживают. Деньги на ветер

abaika95:

то действительно получается круче)

Цитата:Считаю наоборот, огромной ошибкой всех 30 лет правления предыдущего, что развалили села и аулы, похерив практически всю инфраструктуру от дорог до ДК. Не серебряные шары и небоскребы надо было строить, а агрогородки... тогда бы не было сейчас у не всегда компетентных чиновников головняка с "юбилейными", "кунаями", "аэропортами", "дачными обществами", заселенными преимущественно сбежавшими в город сельскими жителями.Цитата:осталось только как в детском саду пис...ми мериться.