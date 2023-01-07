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≡ Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45941
Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
Отправлено: 07.01.23 - 12:22
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Ну что ж, прокуратура и полиция самоустранились, так что горизбирком может фальсифицировать выборы столько - сколько и как им угодно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21599
Re: Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем....
Отправлено: 07.01.23 - 12:22
#1
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А в чем фальсификация?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2918
Re: Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем....
Отправлено: 07.01.23 - 12:40
#2
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Давайте уже переименуем рубрику Народные новости в - новости от Ильяса.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21599
Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
Отправлено: 07.01.23 - 12:52
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Давайте уже переименуем рубрику Народные новости в - новости от Ильяса

Ну придет надеюсь время, конда Ильяс все таки прорвется во власть, тогда остепенится, пополнеет, раздобреет и будет потихоньку жить в каком нибуть трехуровневым, врытом в землю особняке, катаясь на гелике, заработанными на честные деньги..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5764
Re: Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем....
Отправлено: 07.01.23 - 16:05
#4
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В принципе есть какое-то цельное зерно в этих новостях от Ильяса, однако подача материала требует от модератора чтобы последний предоставил автору колонку отдельную от народных новостей, можно назвать- размышления у камина
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11884
Re: Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем....
Отправлено: 08.01.23 - 13:00
#5
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Цитата:
111:

Я так же думаю. Я уже говорил надо в акимат народного избранника втюхивать. Например Ильяса или Марикджана. Свои люди нужны. Там походу дела договоримся уже . Кому ляшку конины, кому красивый рассказ про будущее города. Вобщем дайте мне 5 лет, и я буду руководить страной находясь на острове в цветной майке с кубинской сигарой в руках.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4335
Re: Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем....
Отправлено: 09.01.23 - 01:34
#6
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Цитата:
Vit:
дайте мне 5 лет

Это к судье обратитесь...)))
8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21599
Re: Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем....
Отправлено: 10.01.23 - 10:43
#7
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Ильяс, пиши еще, холодно, дома сидим, хочется больше статей
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2918
Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
Отправлено: 10.01.23 - 11:27
#8
Комментарий удален модератором.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12395
Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
Отправлено: 12.01.23 - 12:29
#9
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Уел Ильяс этих мелких туповатых колхозных мошенников в креслах и в погонах из дремучего прошлого с коррумпированной окраины государства! Уел! :lol:
Они то, думали, что как обычно по старинке спустят на тормозах и все, но не подозревали, что стали участниками эксперимента. :lol:


Просто времена меняются, тупое елбасолизство с обязательными подтасовками и надуванием пузырей уходит в замшелое прошлое. Казахстан медленно становится цивилизованной страной с уже другими реалиями.
Только в дремучей глубинке, всё те же самые пережитки диких елбасолюбов продолжают по инерции протирать штаны в креслах. :lol:

Они не могут не тырить!!! :lol: :lol: :lol:
ПАТАМУШТА всё что они умеют делать, это гундявить одно предложение из Хабара десятилетней давности про елбасу, и подтасовывать результаты!
Не важно какие. Отчеты филькиной грамоты акима, или результаты выборов.
Главное чтоб этой замшелости было что подтасовывать и подлизывать.
Больше ничего они делать просто не умеют! :lol: :lol:

ОНИ МАШИНАЛЬНО ПРОДОЛЖАЮТ! Даже если не требовалось!
Примерно как Шура Балаганов :-)



Выглядит конечно в современном цивилизованном мире крайне дико и смешно.
Но они этого не понимают.
Спасибо Ильясу что вывернул их на изнанку.
Чем раньше придет понимание что эти мелкие жулики лишние, тем быстрее страна изменится к лучшему! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 12.01.2023 - 09:33]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13345
Re: Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем....
Отправлено: 12.01.23 - 13:08
#10
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Цитата:
Серый волк:
Уел Ильяс этих мелких туповатых колхозных мошенников в

Теперь понятно для кого Ильяс тут свои заметочки оставляет
Для одного любимого читателя-пейсателя
Они нашли друг друга
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12395
Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
Отправлено: 12.01.23 - 13:55
#11
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А этого устаревшего шпика-террориста в чалме в НГ забыли запихнуть в багажник спешно отъезжающего актюбинского некачественного акима? :lol:
Так и продолжает тут писакать на террористическом окладе, даже не понимая куда ушла страна? :lol: :lol:


Впрочем смотреть на потуги из старой засаленной методички для шпиков, где прописано периодически вставлять фразы, что этот форум никто не читает и писать тут бесполезно одному читателю...
Смешно примерно как смотреть на басмачей из прошлого, кидающих копья в авиалайнер :lol: :lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13345
Re: Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем....
Отправлено: 12.01.23 - 14:35
#12
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Цитата:
Серый волк: Впрочем смотреть на потуги из старой засаленной методички для шпиков, где прописано периодически вставлять фразы, что этот форум никто не читает и писать тут бесполезно
Нет ошибся я
Серёжка не читатель
Серёжка только пейсатель
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