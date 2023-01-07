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Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45941
Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
Отправлено: 07.01.23 - 12:22
Ну что ж, прокуратура и полиция самоустранились, так что горизбирком может фальсифицировать выборы столько - сколько и как им угодно.
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Re: Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем....
Отправлено: 07.01.23 - 12:22
А в чем фальсификация?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2918
Re: Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем....
Отправлено: 07.01.23 - 12:40
Давайте уже переименуем рубрику Народные новости в - новости от Ильяса.
Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
Отправлено: 07.01.23 - 12:52
Цитата:
Ну придет надеюсь время, конда Ильяс все таки прорвется во власть, тогда остепенится, пополнеет, раздобреет и будет потихоньку жить в каком нибуть трехуровневым, врытом в землю особняке, катаясь на гелике, заработанными на честные деньги..
юля елиссева:
Давайте уже переименуем рубрику Народные новости в - новости от Ильяса
Давайте уже переименуем рубрику Народные новости в - новости от Ильяса
Ну придет надеюсь время, конда Ильяс все таки прорвется во власть, тогда остепенится, пополнеет, раздобреет и будет потихоньку жить в каком нибуть трехуровневым, врытом в землю особняке, катаясь на гелике, заработанными на честные деньги..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5764
Re: Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем....
Отправлено: 07.01.23 - 16:05
В принципе есть какое-то цельное зерно в этих новостях от Ильяса, однако подача материала требует от модератора чтобы последний предоставил автору колонку отдельную от народных новостей, можно назвать- размышления у камина
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11884
Re: Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем....
Отправлено: 08.01.23 - 13:00
Цитата:
Я так же думаю. Я уже говорил надо в акимат народного избранника втюхивать. Например Ильяса или Марикджана. Свои люди нужны. Там походу дела договоримся уже . Кому ляшку конины, кому красивый рассказ про будущее города. Вобщем дайте мне 5 лет, и я буду руководить страной находясь на острове в цветной майке с кубинской сигарой в руках.
111:
Я так же думаю. Я уже говорил надо в акимат народного избранника втюхивать. Например Ильяса или Марикджана. Свои люди нужны. Там походу дела договоримся уже . Кому ляшку конины, кому красивый рассказ про будущее города. Вобщем дайте мне 5 лет, и я буду руководить страной находясь на острове в цветной майке с кубинской сигарой в руках.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4335
Re: Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем....
Отправлено: 09.01.23 - 01:34
Цитата:
Это к судье обратитесь...)))
Vit:
дайте мне 5 лет
дайте мне 5 лет
Это к судье обратитесь...)))
Re: Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем....
Отправлено: 10.01.23 - 10:43
Ильяс, пиши еще, холодно, дома сидим, хочется больше статей
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2918
Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
Отправлено: 10.01.23 - 11:27
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12395
Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
Отправлено: 12.01.23 - 12:29
Уел Ильяс этих мелких туповатых колхозных мошенников в креслах и в погонах из дремучего прошлого с коррумпированной окраины государства! Уел!
Они то, думали, что как обычно по старинке спустят на тормозах и все, но не подозревали, что стали участниками эксперимента.
Просто времена меняются, тупое елбасолизство с обязательными подтасовками и надуванием пузырей уходит в замшелое прошлое. Казахстан медленно становится цивилизованной страной с уже другими реалиями.
Только в дремучей глубинке, всё те же самые пережитки диких елбасолюбов продолжают по инерции протирать штаны в креслах.
Они не могут не тырить!!!
ПАТАМУШТА всё что они умеют делать, это гундявить одно предложение из Хабара десятилетней давности про елбасу, и подтасовывать результаты!
Не важно какие. Отчеты филькиной грамоты акима, или результаты выборов.
Главное чтоб этой замшелости было что подтасовывать и подлизывать.
Больше ничего они делать просто не умеют!
ОНИ МАШИНАЛЬНО ПРОДОЛЖАЮТ! Даже если не требовалось!
Примерно как Шура Балаганов
Выглядит конечно в современном цивилизованном мире крайне дико и смешно.
Но они этого не понимают.
Спасибо Ильясу что вывернул их на изнанку.
Чем раньше придет понимание что эти мелкие жулики лишние, тем быстрее страна изменится к лучшему!
[Исправлено: Серый волк, 12.01.2023 - 09:33]
Они то, думали, что как обычно по старинке спустят на тормозах и все, но не подозревали, что стали участниками эксперимента.
Просто времена меняются, тупое елбасолизство с обязательными подтасовками и надуванием пузырей уходит в замшелое прошлое. Казахстан медленно становится цивилизованной страной с уже другими реалиями.
Только в дремучей глубинке, всё те же самые пережитки диких елбасолюбов продолжают по инерции протирать штаны в креслах.
Они не могут не тырить!!!
ПАТАМУШТА всё что они умеют делать, это гундявить одно предложение из Хабара десятилетней давности про елбасу, и подтасовывать результаты!
Не важно какие. Отчеты филькиной грамоты акима, или результаты выборов.
Главное чтоб этой замшелости было что подтасовывать и подлизывать.
Больше ничего они делать просто не умеют!
ОНИ МАШИНАЛЬНО ПРОДОЛЖАЮТ! Даже если не требовалось!
Примерно как Шура Балаганов
Выглядит конечно в современном цивилизованном мире крайне дико и смешно.
Но они этого не понимают.
Спасибо Ильясу что вывернул их на изнанку.
Чем раньше придет понимание что эти мелкие жулики лишние, тем быстрее страна изменится к лучшему!
[Исправлено: Серый волк, 12.01.2023 - 09:33]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13345
Re: Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем....
Отправлено: 12.01.23 - 13:08
Цитата:
Теперь понятно для кого Ильяс тут свои заметочки оставляет
Для одного любимого читателя-пейсателя
Они нашли друг друга
Серый волк:
Уел Ильяс этих мелких туповатых колхозных мошенников в
Уел Ильяс этих мелких туповатых колхозных мошенников в
Теперь понятно для кого Ильяс тут свои заметочки оставляет
Для одного любимого читателя-пейсателя
Они нашли друг друга
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12395
Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем. Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся
Отправлено: 12.01.23 - 13:55
А этого устаревшего шпика-террориста в чалме в НГ забыли запихнуть в багажник спешно отъезжающего актюбинского некачественного акима?
Так и продолжает тут писакать на террористическом окладе, даже не понимая куда ушла страна?
Впрочем смотреть на потуги из старой засаленной методички для шпиков, где прописано периодически вставлять фразы, что этот форум никто не читает и писать тут бесполезно одному читателю...
Смешно примерно как смотреть на басмачей из прошлого, кидающих копья в авиалайнер
Так и продолжает тут писакать на террористическом окладе, даже не понимая куда ушла страна?
Впрочем смотреть на потуги из старой засаленной методички для шпиков, где прописано периодически вставлять фразы, что этот форум никто не читает и писать тут бесполезно одному читателю...
Смешно примерно как смотреть на басмачей из прошлого, кидающих копья в авиалайнер
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13345
Re: Труса мы дрожать заставим, Смелый глянет - мы растаем....
Отправлено: 12.01.23 - 14:35
Цитата:
Серёжка не читатель
Серёжка только пейсатель
Серый волк: Впрочем смотреть на потуги из старой засаленной методички для шпиков, где прописано периодически вставлять фразы, что этот форум никто не читает и писать тут бесполезноНет ошибся я
Серёжка не читатель
Серёжка только пейсатель
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