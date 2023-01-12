Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик. Читать статью
ACROS: Это же хорошо: - значит мы не манкурты - помним и ХОРОШЕЕ и плохое, в том числе и не забываем про это.
Да ради бога) Просто я сторонник объективного восприятия истории не когда все только белое или когда все только чёрное А так к примеру В СССР Было бесплатное образование И небыло свободы слова В СССР бесплатная медицина и закрытые границы В СССР в сёлах строили библиотеки и не давали паспорта колхозникам до 70ых годов В СССР была сильно развитая наука и не могли наладить при этом выпуск нормальной одежды В СССР сильнейшая армия и не могли победить бородочей в тапочках Наши ракеты в космос летали а население в очередях стояло за едой Все жили дружно и счастливо и никто не вышел защищать эту страну от чего она и развалилась
Плохо, когда люди не хотят знать историю своей страны, как она есть, но предпочитают верить сочинениям соросовских и госдеповских "источников". С годами их ждёт жестокое разочарование в бесцельно и бессмысленно прожитой жизни... В лучшем случае. В худшем их ждёт ответственность за действия против своей Родины.
ACROS: А, что они "потеряли" прибалты от этой "оккупации": - СССР построил там РАФ, завод электроники, много предприятии переработки легкой и нефтяной промышленности. По уровню жизни в СССР они были на первых местах.
Нуу загнули у Истории нет сослагательного наклонения Что они потеряли или выйграли невозможно судить Может без оккупации в 40ых Прибалтика сейчас как Финляндия жила бы? Финны же после развала империи дали рывок что теперь туда россияне потоком ломаться жить Имперцы в бывшую колонию Впрниципе они в Прибалтику также ломятся)
рассказывал как-то уже, за границей тогда мы были все советские или русские для иностранцев. когда первый раз в Югославию попал,в год когда в Алма-ате с прутьями бунт был,в посольстве тетка спрашивает,вы откуда? из Казахстана говорю. Так вот вы какие казахи говорит, я и не видела раньше как вы выглядите..
Никто из здесь присутствующих не жил во время колонизации Америки или во Вьетнаме в период войны, но это не мешает вам изучать историю этого периода и делать выводы. Больше вам скажу, мы с вами живем в одно время, возможно, в одном городе, но можем по разному оценивать аннексию и возвращение в родную гавань. Цитата:
ACROS: А, что они "потеряли" прибалты от этой "оккупации"
Ну, как минимум 50 лет развития рыночной экономики, часть населения, которую расстреляли или депортировали. Можете приехать в Ригу и сходить в "Музей оккупации Латвии", там вам подробнее расскажут.
Кто знает историю, как она была и есть, у тех оценка одинаковая у всех. А кто руководствуется инструкциями от Сороса и/или Госдепа, там да, оценки бывают разные. В зависимости от колебаний "генеральной линии партии". То бишь - хозяина Белого дома и большинства в конгрессе. ... Ибо говорящий правду ограничен только ей. Лжец может говорить, что угодно. Следуя своим сиюминутным интересам и настроениям.
Дико забавно смотреть на это. Такое ощущение, что статью писали и иллюстрировали не просто разные люди, а представители разных планет. У НГ это бывает с фотографиями, но чтоб настолько
Первое фото о стране которую мы любили - ТЮРЕМЩИКИ!
Помните в Трое из Простоквашино Шарик и Матроскин дописывают письмо дяди Федора родителям?
Так примерно выглядит и эта статья с фото! Но это не все забавности. После статьи, как впрочем и ожидаемо от НГ в комментах появляются персонажи стопудово определяемые как конкретная тупая до безобразия националистическая ШИЗА! Ну и один платный преплатный клоун в облачении ближневосточного террориста. Цель этой шушеры конечно запредельно понятна. Не понятна только позиция НГ.
Ну а в целом статья плохенько так затронула огромный пласт того периода, при котором какждый без исключения ребёнок той страны мог сказать, что он живет в самой счастливой и прогрессивной стране на свете! В это верили все дети. Ну и к концу семидесятых многие взрослые За исключением той самой категории шизы из комментов, которая тогда вела себя подобающе и строила изо всех сил наверное коммунистические кошары на юге. Пласт поднят. Но не раскрыт в статье абсолютно. Получилось смешно и глупо, как в представлениях шаурмячника из ларька о синхрофазотроне и СССР! Намного больше даст ощущений просмотр фильмов именно самых счастливых пионерских лет, самого счастливого и беззаботного детства. Гостья из будущего это наглядно о нашем детстве.
Сейчас иногда попадая в Москве на места съемки из фильма невольно сравниваю как было на этом месте и как стало. Какие люди были и какие окружают сейчас. Как сейчас выглядит та школа и что в ней происходит. И конечно всем понятно, что в штатах того времени не могли снять в принципе подобный сериал. Вот абсолютно и никак. Это разные школы, разные страны, разные идеологии. Но счастливое детство это факт! И только потом появился взгляд с другой стороны. Ну для сравнения всем чтоб понятно было от земли Роберт Земекис в 1985 год спустя снимает знаменитый голливудский проект "Назад в будущее". Они тогда в догоняющих были, и пытались перебить успех нашего мира из нашего кинематографа, давшего шикарную афишу СССР. Получилось? Получилось! Хит получился! Но вот такого счастливого детства нарисовать в принципе им было невозможно, несмотря на миллиарды. И да, наш Детский мир на Ленина, (а он много где ещё на Ленина) Был с нашими игрушками, конечно выбор в штатах был больше для детей. Но это был НАШ Детский мир! С лучшими в нашем представлением возможностями в лучшей стране! А вот эта статья в газете так не выглядит. Она выглядит как в ненашей газете! В общем тема не раскрыта, хотя поднята. Клоуны в комментах и шиза особенно показательны. Прекрасно показывают дикость провинции елбасы, когда весь цивилизованный состав в стране уже едет вперед в будущее, а дикие клоуны тут остались.
Серый волк: Клоуны в комментах и шиза особенно показательны. Прекрасно показывают дикость провинции елбасы, когда весь цивилизованный состав в стране уже едет вперед в будущее, а дикие клоуны тут остались.
Какой пафос!! Какое самолюбование!! В Москве, горячая вода бывает, вы хоть иногда умываетесь, что бы грим провинциального лимиты смыть??
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