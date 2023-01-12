Отправлено: - 13:35

[Исправлено: Серый волк, 12.01.2023 - 10:37]

Дико забавно смотреть на это.Такое ощущение, что статью писали и иллюстрировали не просто разные люди, а представители разных планет.У НГ это бывает с фотографиями, но чтоб настолькоПервое фото о стране которую мы любили - ТЮРЕМЩИКИ!Помните в Трое из Простоквашино Шарик и Матроскин дописывают письмо дяди Федора родителям?Так примерно выглядит и эта статья с фото!Но это не все забавности. После статьи, как впрочем и ожидаемо от НГ в комментах появляются персонажи стопудово определяемые как конкретная тупая до безобразия националистическая ШИЗА!Ну и один платный преплатный клоун в облачении ближневосточного террориста.Цель этой шушеры конечно запредельно понятна.Не понятна только позиция НГ.Ну а в целом статья плохенько так затронула огромный пласт того периода, при котором какждый без исключения ребёнок той страны мог сказать, что он живет в самой счастливой и прогрессивной стране на свете!В это верили все дети.Ну и к концу семидесятых многие взрослыеЗа исключением той самой категории шизы из комментов, которая тогда вела себя подобающе и строила изо всех сил наверное коммунистические кошары на юге.Пласт поднят.Но не раскрыт в статье абсолютно.Получилось смешно и глупо, как в представлениях шаурмячника из ларька о синхрофазотроне и СССР!Намного больше даст ощущений просмотр фильмов именно самых счастливых пионерских лет, самого счастливого и беззаботного детства.Гостья из будущего это наглядно о нашем детстве.Сейчас иногда попадая в Москве на места съемки из фильма невольно сравниваю как было на этом месте и как стало. Какие люди были и какие окружают сейчас.Как сейчас выглядит та школа и что в ней происходит.И конечно всем понятно, что в штатах того времени не могли снять в принципе подобный сериал. Вот абсолютно и никак. Это разные школы, разные страны, разные идеологии.Но счастливое детство это факт!И только потом появился взгляд с другой стороны.Ну для сравнения всем чтоб понятно было от землиРоберт Земекис в 1985 год спустя снимает знаменитый голливудский проект "Назад в будущее". Они тогда в догоняющих были, и пытались перебить успех нашего мира из нашего кинематографа, давшего шикарную афишу СССР. Получилось? Получилось!Хит получился! Но вот такого счастливого детства нарисовать в принципе им было невозможно, несмотря на миллиарды.И да, наш Детский мир на Ленина, (а он много где ещё на Ленина) Был с нашими игрушками, конечно выбор в штатах был больше для детей. Но это был НАШ Детский мир!С лучшими в нашем представлением возможностями в лучшей стране! А вот эта статья в газете так не выглядит.Она выглядит как в ненашей газете!В общем тема не раскрыта, хотя поднята. Клоуны в комментах и шиза особенно показательны. Прекрасно показывают дикость провинции елбасы, когда весь цивилизованный состав в стране уже едет вперед в будущее, а дикие клоуны тут остались.