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≡ Четыре года колонии за ДТП с бампером - Житель Рудного пытался оспорить наказание за пьяную аварию. Чего добился?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45941
Четыре года колонии за ДТП с бампером - Житель Рудного пытался оспорить наказание за пьяную аварию. Чего добился?
Отправлено: 12.01.23 - 11:36
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Виновником аварии признан местный житель Нургали БЕРДИАЛИЕВ. Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы. Мужчина посчитал такое наказание слишком суровым. 10 января дело вновь изучил Костанайский областной суд.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
361
Re: Четыре года колонии за ДТП с бампером - Житель Рудного...
Отправлено: 12.01.23 - 11:36
#1
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Жёстко
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
990
Re: Четыре года колонии за ДТП с бампером - Житель Рудного...
Отправлено: 12.01.23 - 12:24
#2
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Да уж, надо было на месте разводить, раз рыльце в пушку. А так 4 года, ужас! За убийство порой меньше дают
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1126
Re: Четыре года колонии за ДТП с бампером - Житель Рудного...
Отправлено: 12.01.23 - 12:25
#3
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Что должно быть в голове,чтобы имея ребенка инвалида,быть лишенным прав и вдобавок опять пьяным,сесть за руль?? Идиот. Конечно таким только в тюрьму. Он опасен.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1126
Четыре года колонии за ДТП с бампером - Житель Рудного пытался оспорить наказание за пьяную аварию. Чего добился?
Отправлено: 12.01.23 - 12:29
#4
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Цитата:
Дантист:
надо было на месте разводить

Как правило,у таких и в кармане дырка,чем разводить? "брат потом отдам" не всегда прокатывает.
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X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
228
Re: Четыре года колонии за ДТП с бампером - Житель Рудного...
Отправлено: 12.01.23 - 13:11
#5
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Цитата:
Сабыр:
Что должно быть в голове,чтобы имея ребенка инвалида,быть лишенным прав и вдобавок опять пьяным,сесть за руль?? Идиот. Конечно таким только в тюрьму. Он опасен.

Я тоже такого же мнения. Благо он поцарапал машину, а мог и сбить кого то со смертельным исходом. Если мозгов нет лишенным прав и пьяным садиться за руль, пусть посидит, уму разуму научится.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1283
Четыре года колонии за ДТП с бампером - Житель Рудного пытался оспорить наказание за пьяную аварию. Чего добился?
Отправлено: 12.01.23 - 13:57
#6
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Цитата:
Дантист:
За убийство порой меньше дают


Ну, так он и есть потенциальный убийца! Лишённый прав за пьяную езду снова садится за руль пьяным! Повезло, что въехал на стоянке, а мог проехать на красный и протаранить кого-нибудь или пешехода сбить на полной скорости, как на Маяковского было несколько лет назад.

[Исправлено: Тот самый, 12.01.2023 - 13:58]
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