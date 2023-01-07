Отправлено: - 12:29

[Исправлено: Серый волк, 12.01.2023 - 09:33]

Уел Ильяс этих мелких туповатых колхозных мошенников в креслах и в погонах из дремучего прошлого с коррумпированной окраины государства! Уел!Они то, думали, что как обычно по старинке спустят на тормозах и все, но не подозревали, что стали участниками эксперимента.Просто времена меняются, тупое елбасолизство с обязательными подтасовками и надуванием пузырей уходит в замшелое прошлое. Казахстан медленно становится цивилизованной страной с уже другими реалиями.Только в дремучей глубинке, всё те же самые пережитки диких елбасолюбов продолжают по инерции протирать штаны в креслах.Они не могут не тырить!!!ПАТАМУШТА всё что они умеют делать, это гундявить одно предложение из Хабара десятилетней давности про елбасу, и подтасовывать результаты!Не важно какие. Отчеты филькиной грамоты акима, или результаты выборов.Главное чтоб этой замшелости было что подтасовывать и подлизывать.Больше ничего они делать просто не умеют!ОНИ МАШИНАЛЬНО ПРОДОЛЖАЮТ! Даже если не требовалось!Примерно как Шура БалагановВыглядит конечно в современном цивилизованном мире крайне дико и смешно.Но они этого не понимают.Спасибо Ильясу что вывернул их на изнанку.Чем раньше придет понимание что эти мелкие жулики лишние, тем быстрее страна изменится к лучшему!