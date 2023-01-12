Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45941
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
Отправлено: 12.01.23 - 12:22
Один из новых индикаторов развития сельских территорий - строительство там жилья. Даже не в райцентрах, где со скрипом, но кое-что кое-где все-таки возводилось. Теперь в массы пущена идея - строить в поселках, удерживая таким образом население, в первую очередь - специалистов.
Читать новость
Читать новость
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1126
Re: «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской...
Отправлено: 12.01.23 - 12:22
Вот есть пословица "нет худа без добра",так классно что перестали люди уезжать в РФ. А то там и на "мясо" заберут,да и ЗЭКи вагнеровцы вернутся героями и такая веселуха начнется. Ужас. Молодцы,стройте дома здесь,работайте,размножайтесь.
Re: «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской...
Отправлено: 12.01.23 - 12:52
Цитата:
Хваставство и пыль в глаза - это неискоренимо!
Сравнивать президента, у которого 145 миллионов человек необъятные просторы страны и местечкового, пусть даже вполне толкового, колхозника с несколькими десятками рабочих - это уж прям как-то не нормально.
- Я тут круче Путина, - с юмором замечает Оспанов,
Хваставство и пыль в глаза - это неискоренимо!
Сравнивать президента, у которого 145 миллионов человек необъятные просторы страны и местечкового, пусть даже вполне толкового, колхозника с несколькими десятками рабочих - это уж прям как-то не нормально.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13345
Re: «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской...
Отправлено: 12.01.23 - 13:03
Цитата:
Я тут круче Путина, - с юмором замечает Оспанов,Ну раз не начал войну с соседним селом на старости лет то действительно получается круче) Цитата:
yudjin: Сравнивать президента,Цитата:
yudjin: и местечкового, пусть даже вполне толкового, колхозникаПохоже да на то как Россия пытается сравниваться с США?))
Re: «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской...
Отправлено: 12.01.23 - 13:10
Зачем строить на селе жилье если люди бросают там дома либо за копейки продают. Что там хотят возрождать?! Ни работы ни условий там одни пенсионеры доживают. Деньги на ветер
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
Отправлено: 12.01.23 - 13:16
Цитата:
Считаю наоборот, огромной ошибкой всех 30 лет правления предыдущего, что развалили села и аулы, похерив практически всю инфраструктуру от дорог до ДК. Не серебряные шары и небоскребы надо было строить, а агрогородки... тогда бы не было сейчас у не всегда компетентных чиновников головняка с "юбилейными", "кунаями", "аэропортами", "дачными обществами", заселенными преимущественно сбежавшими в город сельскими жителями.
Цитата:
осталось только как в детском саду пис...ми мериться.
nmv85:
ачем строить на селе жилье если люди бросают там дома либо за копейки продают. Что там хотят возрождать?! Ни работы ни условий там одни пенсионеры доживают. Деньги на ветер
ачем строить на селе жилье если люди бросают там дома либо за копейки продают. Что там хотят возрождать?! Ни работы ни условий там одни пенсионеры доживают. Деньги на ветер
Считаю наоборот, огромной ошибкой всех 30 лет правления предыдущего, что развалили села и аулы, похерив практически всю инфраструктуру от дорог до ДК. Не серебряные шары и небоскребы надо было строить, а агрогородки... тогда бы не было сейчас у не всегда компетентных чиновников головняка с "юбилейными", "кунаями", "аэропортами", "дачными обществами", заселенными преимущественно сбежавшими в город сельскими жителями.
Цитата:
abaika95:
то действительно получается круче)
то действительно получается круче)
осталось только как в детском саду пис...ми мериться.
Re: «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской...
Отправлено: 12.01.23 - 13:21
Освоение целинных земель было прорывом в области СХ. Но в девяностых все разрушили. На примере, у меня родственница живет в деревне. 250 км от города. Там давно нет ни СХ ни полей , что бы туда запустить проекты по СХ там надо миллиарды. На данный момент проживают 400 человек , есть школа до 4 класса в которой 8 учеников и все,львиная доля жителе пенсионеры. Для чего там строить дома?! Там заходи в любую избушку и живи .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5764
Re: «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской...
Отправлено: 12.01.23 - 14:40
Село Викторовка что на Кокшетау, зерендинский район,там Спиртзавод, маслозавод, элеватор, колбасный цех, пекарня, сад и теплица и ещё много чего, люди всегда жили не хуже города, однако в последнее время село стало хиреть. Капиталисты стали грести каждый под себя. Не единого хозяина.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 182, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 182
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать