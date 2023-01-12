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≡ Страна, которую мы так любили!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45941
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
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Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18655
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:30
#15
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были конечно недостатки.
воры воровали.
в магазинах,тащили с заводов.
но в тоже время мальчик с аула в Казахстане мог
стать секретным шифровальщиком в генштабе в Москве,
даже не зная русского языка.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13343
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:32
#16
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Цитата:
ACROS:
Это же хорошо: - значит мы не манкурты - помним и ХОРОШЕЕ и плохое, в том числе и не забываем про это.

Да ради бога)
Просто я сторонник объективного восприятия истории не когда все только белое или когда все только чёрное
А так к примеру
В СССР Было бесплатное образование
И небыло свободы слова
В СССР бесплатная медицина и закрытые границы
В СССР в сёлах строили библиотеки и не давали паспорта колхозникам до 70ых годов
В СССР была сильно развитая наука и не могли наладить при этом выпуск нормальной одежды
В СССР сильнейшая армия и не могли победить бородочей в тапочках
Наши ракеты в космос летали а население в очередях стояло за едой
Все жили дружно и счастливо и никто не вышел защищать эту страну от чего она и развалилась
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
633
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:35
#17
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Плохо, когда люди не хотят знать историю своей страны, как она есть, но предпочитают верить сочинениям соросовских и госдеповских "источников".
С годами их ждёт жестокое разочарование в бесцельно и бессмысленно прожитой жизни...
В лучшем случае.
В худшем их ждёт ответственность за действия против своей Родины.

[Исправлено: Skeptic, 12.01.2023 - 11:24]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13343
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:36
#18
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Цитата:
ACROS:
А, что они "потеряли" прибалты от этой "оккупации": - СССР построил там РАФ, завод электроники, много предприятии переработки легкой и нефтяной промышленности. По уровню жизни в СССР они были на первых местах.

Нуу загнули у Истории нет сослагательного наклонения
Что они потеряли или выйграли невозможно судить
Может без оккупации в 40ых Прибалтика сейчас как Финляндия жила бы? Финны же после развала империи дали рывок что теперь туда россияне потоком ломаться жить
Имперцы в бывшую колонию
Впрниципе они в Прибалтику также ломятся)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13343
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:37
#19
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Цитата:
alex_60:
но в тоже время мальчик с аула в Казахстане мог стать секретным шифровальщиком в генштабе в Москве, даже не зная русского языка

Не надо тут свою секретную биографию рассказывать
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18655
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:39
#20
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Цитата:
abaika95:
Не надо тут свою секретную биографию рассказывать


нет, ты ошибся. это история про другого форумчанина.
который бегает далеко.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18655
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:44
#21
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рассказывал как-то уже, за границей тогда
мы были все советские или русские для иностранцев.
когда первый раз в Югославию попал,в год когда в Алма-ате
с прутьями бунт был,в посольстве тетка спрашивает,вы откуда?
из Казахстана говорю.
Так вот вы какие казахи говорит,
я и не видела раньше как вы выглядите..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1078
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 11:32
#22
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Цитата:
alex_60:
Так вот вы какие казахи говорит,

Почитайте или освежите в памяти "Золотого телёнка" как казах и японец смотрели друг на друга
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
97
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 11:38
#23
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Цитата:
alex_60:
ну вот этот точно не жил в СССР,

Никто из здесь присутствующих не жил во время колонизации Америки или во Вьетнаме в период войны, но это не мешает вам изучать историю этого периода и делать выводы. Больше вам скажу, мы с вами живем в одно время, возможно, в одном городе, но можем по разному оценивать аннексию и возвращение в родную гавань.
Цитата:
ACROS:
А, что они "потеряли" прибалты от этой "оккупации"

Ну, как минимум 50 лет развития рыночной экономики, часть населения, которую расстреляли или депортировали. Можете приехать в Ригу и сходить в "Музей оккупации Латвии", там вам подробнее расскажут.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
633
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 12:31
#24
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
можем по разному оценивать

Кто знает историю, как она была и есть, у тех оценка одинаковая у всех.
А кто руководствуется инструкциями от Сороса и/или Госдепа, там да, оценки бывают разные.
В зависимости от колебаний "генеральной линии партии". :-)
То бишь - хозяина Белого дома и большинства в конгрессе.
...
Ибо говорящий правду ограничен только ей. Лжец может говорить, что угодно. Следуя своим сиюминутным интересам и настроениям.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8968
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 12:56
#25
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Вот же кляты коммуняки.. за 70 лет столько настроили, что за 30 лет развалить не могут.
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