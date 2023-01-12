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≡ «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45941
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
Отправлено: 12.01.23 - 12:22
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Один из новых индикаторов развития сельских территорий - строительство там жилья. Даже не в райцентрах, где со скрипом, но кое-что кое-где все-таки возводилось. Теперь в массы пущена идея - строить в поселках, удерживая таким образом население, в первую очередь - специалистов.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1126
Re: «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской...
Отправлено: 12.01.23 - 12:22
#1
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Вот есть пословица "нет худа без добра",так классно что перестали люди уезжать в РФ. А то там и на "мясо" заберут,да и ЗЭКи вагнеровцы вернутся героями и такая веселуха начнется. Ужас. Молодцы,стройте дома здесь,работайте,размножайтесь.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8968
Re: «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской...
Отправлено: 12.01.23 - 12:52
#2
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Цитата:
- Я тут круче Путина, - с юмором замечает Оспанов,

Хваставство и пыль в глаза - это неискоренимо!
Сравнивать президента, у которого 145 миллионов человек необъятные просторы страны и местечкового, пусть даже вполне толкового, колхозника с несколькими десятками рабочих - это уж прям как-то не нормально.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13343
Re: «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской...
Отправлено: 12.01.23 - 13:03
#3
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Цитата:
Я тут круче Путина, - с юмором замечает Оспанов,
Ну раз не начал войну с соседним селом на старости лет то действительно получается круче) Цитата:
yudjin: Сравнивать президента,
Цитата:
yudjin: и местечкового, пусть даже вполне толкового, колхозника
Похоже да на то как Россия пытается сравниваться с США?))
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nmv85
* nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
118
Re: «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской...
Отправлено: 12.01.23 - 13:10
#4
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Зачем строить на селе жилье если люди бросают там дома либо за копейки продают. Что там хотят возрождать?! Ни работы ни условий там одни пенсионеры доживают. Деньги на ветер
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