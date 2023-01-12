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- Я тут круче Путина, - с юмором замечает Оспанов,

Цитата:Хваставство и пыль в глаза - это неискоренимо!Сравнивать президента, у которого 145 миллионов человек необъятные просторы страны и местечкового, пусть даже вполне толкового, колхозника с несколькими десятками рабочих - это уж прям как-то не нормально.