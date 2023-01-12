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Страна, которую мы так любили!
Страна, которую мы так любили!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45941
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:30
были конечно недостатки.
воры воровали.
в магазинах,тащили с заводов.
но в тоже время мальчик с аула в Казахстане мог
стать секретным шифровальщиком в генштабе в Москве,
даже не зная русского языка.
воры воровали.
в магазинах,тащили с заводов.
но в тоже время мальчик с аула в Казахстане мог
стать секретным шифровальщиком в генштабе в Москве,
даже не зная русского языка.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13343
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:32
Цитата:
Да ради бога)
Просто я сторонник объективного восприятия истории не когда все только белое или когда все только чёрное
А так к примеру
В СССР Было бесплатное образование
И небыло свободы слова
В СССР бесплатная медицина и закрытые границы
В СССР в сёлах строили библиотеки и не давали паспорта колхозникам до 70ых годов
В СССР была сильно развитая наука и не могли наладить при этом выпуск нормальной одежды
В СССР сильнейшая армия и не могли победить бородочей в тапочках
Наши ракеты в космос летали а население в очередях стояло за едой
Все жили дружно и счастливо и никто не вышел защищать эту страну от чего она и развалилась
ACROS:
Это же хорошо: - значит мы не манкурты - помним и ХОРОШЕЕ и плохое, в том числе и не забываем про это.
Это же хорошо: - значит мы не манкурты - помним и ХОРОШЕЕ и плохое, в том числе и не забываем про это.
Да ради бога)
Просто я сторонник объективного восприятия истории не когда все только белое или когда все только чёрное
А так к примеру
В СССР Было бесплатное образование
И небыло свободы слова
В СССР бесплатная медицина и закрытые границы
В СССР в сёлах строили библиотеки и не давали паспорта колхозникам до 70ых годов
В СССР была сильно развитая наука и не могли наладить при этом выпуск нормальной одежды
В СССР сильнейшая армия и не могли победить бородочей в тапочках
Наши ракеты в космос летали а население в очередях стояло за едой
Все жили дружно и счастливо и никто не вышел защищать эту страну от чего она и развалилась
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:35
Плохо, когда люди не хотят знать историю своей страны, как она есть, но предпочитают верить сочинениям соросовских и госдеповских "источников".
С годами их ждёт жестокое разочарование в бесцельно и бессмысленно прожитой жизни...
В лучшем случае.
В худшем их ждёт ответственность за действия против своей Родины.
[Исправлено: Skeptic, 12.01.2023 - 11:24]
С годами их ждёт жестокое разочарование в бесцельно и бессмысленно прожитой жизни...
В лучшем случае.
В худшем их ждёт ответственность за действия против своей Родины.
[Исправлено: Skeptic, 12.01.2023 - 11:24]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13343
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:36
Цитата:
Нуу загнули у Истории нет сослагательного наклонения
Что они потеряли или выйграли невозможно судить
Может без оккупации в 40ых Прибалтика сейчас как Финляндия жила бы? Финны же после развала империи дали рывок что теперь туда россияне потоком ломаться жить
Имперцы в бывшую колонию
Впрниципе они в Прибалтику также ломятся)
ACROS:
А, что они "потеряли" прибалты от этой "оккупации": - СССР построил там РАФ, завод электроники, много предприятии переработки легкой и нефтяной промышленности. По уровню жизни в СССР они были на первых местах.
А, что они "потеряли" прибалты от этой "оккупации": - СССР построил там РАФ, завод электроники, много предприятии переработки легкой и нефтяной промышленности. По уровню жизни в СССР они были на первых местах.
Нуу загнули у Истории нет сослагательного наклонения
Что они потеряли или выйграли невозможно судить
Может без оккупации в 40ых Прибалтика сейчас как Финляндия жила бы? Финны же после развала империи дали рывок что теперь туда россияне потоком ломаться жить
Имперцы в бывшую колонию
Впрниципе они в Прибалтику также ломятся)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13343
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:37
Цитата:
Не надо тут свою секретную биографию рассказывать
alex_60:
но в тоже время мальчик с аула в Казахстане мог стать секретным шифровальщиком в генштабе в Москве, даже не зная русского языка
но в тоже время мальчик с аула в Казахстане мог стать секретным шифровальщиком в генштабе в Москве, даже не зная русского языка
Не надо тут свою секретную биографию рассказывать
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:39
Цитата:
нет, ты ошибся. это история про другого форумчанина.
который бегает далеко.
abaika95:
Не надо тут свою секретную биографию рассказывать
Не надо тут свою секретную биографию рассказывать
нет, ты ошибся. это история про другого форумчанина.
который бегает далеко.
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:44
рассказывал как-то уже, за границей тогда
мы были все советские или русские для иностранцев.
когда первый раз в Югославию попал,в год когда в Алма-ате
с прутьями бунт был,в посольстве тетка спрашивает,вы откуда?
из Казахстана говорю.
Так вот вы какие казахи говорит,
я и не видела раньше как вы выглядите..
мы были все советские или русские для иностранцев.
когда первый раз в Югославию попал,в год когда в Алма-ате
с прутьями бунт был,в посольстве тетка спрашивает,вы откуда?
из Казахстана говорю.
Так вот вы какие казахи говорит,
я и не видела раньше как вы выглядите..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1078
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 11:32
Цитата:
Почитайте или освежите в памяти "Золотого телёнка" как казах и японец смотрели друг на друга
alex_60:
Так вот вы какие казахи говорит,
Так вот вы какие казахи говорит,
Почитайте или освежите в памяти "Золотого телёнка" как казах и японец смотрели друг на друга
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 97
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 11:38
Цитата:
Никто из здесь присутствующих не жил во время колонизации Америки или во Вьетнаме в период войны, но это не мешает вам изучать историю этого периода и делать выводы. Больше вам скажу, мы с вами живем в одно время, возможно, в одном городе, но можем по разному оценивать аннексию и возвращение в родную гавань.
Цитата:
Ну, как минимум 50 лет развития рыночной экономики, часть населения, которую расстреляли или депортировали. Можете приехать в Ригу и сходить в "Музей оккупации Латвии", там вам подробнее расскажут.
alex_60:
ну вот этот точно не жил в СССР,
ну вот этот точно не жил в СССР,
Никто из здесь присутствующих не жил во время колонизации Америки или во Вьетнаме в период войны, но это не мешает вам изучать историю этого периода и делать выводы. Больше вам скажу, мы с вами живем в одно время, возможно, в одном городе, но можем по разному оценивать аннексию и возвращение в родную гавань.
Цитата:
ACROS:
А, что они "потеряли" прибалты от этой "оккупации"
А, что они "потеряли" прибалты от этой "оккупации"
Ну, как минимум 50 лет развития рыночной экономики, часть населения, которую расстреляли или депортировали. Можете приехать в Ригу и сходить в "Музей оккупации Латвии", там вам подробнее расскажут.
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 12:31
Цитата:
Кто знает историю, как она была и есть, у тех оценка одинаковая у всех.
А кто руководствуется инструкциями от Сороса и/или Госдепа, там да, оценки бывают разные.
В зависимости от колебаний "генеральной линии партии".
То бишь - хозяина Белого дома и большинства в конгрессе.
...
Ибо говорящий правду ограничен только ей. Лжец может говорить, что угодно. Следуя своим сиюминутным интересам и настроениям.
Георгий ГОВОРОВ:
можем по разному оценивать
можем по разному оценивать
Кто знает историю, как она была и есть, у тех оценка одинаковая у всех.
А кто руководствуется инструкциями от Сороса и/или Госдепа, там да, оценки бывают разные.
В зависимости от колебаний "генеральной линии партии".
То бишь - хозяина Белого дома и большинства в конгрессе.
...
Ибо говорящий правду ограничен только ей. Лжец может говорить, что угодно. Следуя своим сиюминутным интересам и настроениям.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8968
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 12:56
Вот же кляты коммуняки.. за 70 лет столько настроили, что за 30 лет развалить не могут.
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