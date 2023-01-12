Отправлено: - 10:32

ACROS:

Это же хорошо: - значит мы не манкурты - помним и ХОРОШЕЕ и плохое, в том числе и не забываем про это.

Цитата:Да ради бога)Просто я сторонник объективного восприятия истории не когда все только белое или когда все только чёрноеА так к примеруВ СССР Было бесплатное образованиеИ небыло свободы словаВ СССР бесплатная медицина и закрытые границыВ СССР в сёлах строили библиотеки и не давали паспорта колхозникам до 70ых годовВ СССР была сильно развитая наука и не могли наладить при этом выпуск нормальной одеждыВ СССР сильнейшая армия и не могли победить бородочей в тапочкахНаши ракеты в космос летали а население в очередях стояло за едойВсе жили дружно и счастливо и никто не вышел защищать эту страну от чего она и развалилась