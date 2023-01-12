Отправлено: - 13:11

Сабыр:

Что должно быть в голове,чтобы имея ребенка инвалида,быть лишенным прав и вдобавок опять пьяным,сесть за руль?? Идиот. Конечно таким только в тюрьму. Он опасен.

Цитата:Я тоже такого же мнения. Благо он поцарапал машину, а мог и сбить кого то со смертельным исходом. Если мозгов нет лишенным прав и пьяным садиться за руль, пусть посидит, уму разуму научится.