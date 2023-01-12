Отправлено: - 10:25

ACROS:

Классная статья, ностальгическая , мы все связаны с нашим прошлым- СССР - от этого некуда не деться - хотим этого или нет.

Георгий ГОВОРОВ:

Как оригинально автор подменяет понятия и называет ввод войск и оккупацию стран Балтии

Цитата:полностью согласен.Цитата:ну вот этот точно не жил в СССР,начал сразу обсир..ть.что с таких возьмешь.эх,дожди,дожди..