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Страна, которую мы так любили!
Страна, которую мы так любили!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45938
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4335
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
Оооо! Вот слёзы умиления тут будут лить!!!
Измените заголовок на: Страна, к которой нет возврата!
Измените заголовок на: Страна, к которой нет возврата!
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 07:16
Цитата:
тот случай когда лучше молчать, чем говорить и показывать свою сущность.
да еще в три часа ночи.
[Исправлено: alex_60, 12.01.2023 - 07:40]
bgb:
тот случай когда лучше молчать, чем говорить и показывать свою сущность.
да еще в три часа ночи.
[Исправлено: alex_60, 12.01.2023 - 07:40]
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 07:20
отличная статья.
историю все должны знать.
а СССР величайшая страна в истории.
где люди жили счастливо и с уверенностью
в завтрашнем дне.
[Исправлено: alex_60, 12.01.2023 - 08:53]
историю все должны знать.
а СССР величайшая страна в истории.
где люди жили счастливо и с уверенностью
в завтрашнем дне.
[Исправлено: alex_60, 12.01.2023 - 08:53]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21599
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 08:01
Цитата:
И где оказалась твоя уверенность, в каком таком месте?
Врать начинаем?
alex_60:
где люди жили счастливо и с уверенностью в завтрашнем дне.
где люди жили счастливо и с уверенностью в завтрашнем дне.
И где оказалась твоя уверенность, в каком таком месте?
Врать начинаем?
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 08:43
второе фото классное.
беззаботное детство.
в прямом смысле этого слова.
беззаботное детство.
в прямом смысле этого слова.
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 08:50
радостные лица работниц в ателье "Чародейка".
жизнь прекрасна.
в Чародейке подстригался в советское время.
мужской зал кресел на двадцать,
все всегда заняты.но очереди не было,
один,два человека обычно.
как там сейчас не знаю.
"Чародеюшка" название висит теперь.
жизнь прекрасна.
в Чародейке подстригался в советское время.
мужской зал кресел на двадцать,
все всегда заняты.но очереди не было,
один,два человека обычно.
как там сейчас не знаю.
"Чародеюшка" название висит теперь.
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 09:50
Под десятым фото, автор, очевидно, ошибочно написала другой комментарии.
Классная статья, ностальгическая , мы все связаны с нашим прошлым- СССР - от этого некуда не деться - хотим этого или нет. Можно хаять и хвалить СССР - но мы все оттуда, может даже, если не было бы СССР, сложилось бы так что - не было бы и нас.
СССР - это моё детство, юность, молодость, учёба, становление как специалиста, руководителя, как человека, КПСС, ВПШ, любовь, семья, ребёнок - всё оттуда.
Люблю смотреть старые фото, вглядываюсь в лица, всегда охота в них прочитать: - о чём они думают, что испытывают, лет 50-100 назад??
[Исправлено: ACROS, 12.01.2023 - 09:52]
Классная статья, ностальгическая , мы все связаны с нашим прошлым- СССР - от этого некуда не деться - хотим этого или нет. Можно хаять и хвалить СССР - но мы все оттуда, может даже, если не было бы СССР, сложилось бы так что - не было бы и нас.
СССР - это моё детство, юность, молодость, учёба, становление как специалиста, руководителя, как человека, КПСС, ВПШ, любовь, семья, ребёнок - всё оттуда.
Люблю смотреть старые фото, вглядываюсь в лица, всегда охота в них прочитать: - о чём они думают, что испытывают, лет 50-100 назад??
[Исправлено: ACROS, 12.01.2023 - 09:52]
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 96
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:10
Цитата:
Как оригинально автор подменяет понятия и называет ввод войск и оккупацию стран Балтии "последовательным вхождением в состав". Пару слов и не было пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола к ним, не было ввода войск и смены правительств на коммунистическое.
"НГ":
Остальные республики - Узбекская, Туркменская, Таджикская, Киргизская, Казахская, Молдавская, Литовская, Латвийская, Эстонская - входили в состав СССР последовательно до 1940 года.
Остальные республики - Узбекская, Туркменская, Таджикская, Киргизская, Казахская, Молдавская, Литовская, Латвийская, Эстонская - входили в состав СССР последовательно до 1940 года.
Как оригинально автор подменяет понятия и называет ввод войск и оккупацию стран Балтии "последовательным вхождением в состав". Пару слов и не было пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола к ним, не было ввода войск и смены правительств на коммунистическое.
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:20
Цитата:
А, что вы хотите и где вы читали что политику делают в "белых" перчатках: - в самой демократической стране мира, в оплоте мира и демократии: - политика коллонизации против коренных жителей - тоже вводили англосакские войска для расширения своей территории, для оккупации территории, при этом не спрашивая у них разрешения и без всяких пактов и секретных протоколов к ним. Это тоже самое: - хрен и редька - что слаще ??
[Исправлено: ACROS, 12.01.2023 - 10:21]
Георгий ГОВОРОВ:
оригинально автор подменяет понятия и называет ввод войск и оккупацию
оригинально автор подменяет понятия и называет ввод войск и оккупацию
А, что вы хотите и где вы читали что политику делают в "белых" перчатках: - в самой демократической стране мира, в оплоте мира и демократии: - политика коллонизации против коренных жителей - тоже вводили англосакские войска для расширения своей территории, для оккупации территории, при этом не спрашивая у них разрешения и без всяких пактов и секретных протоколов к ним. Это тоже самое: - хрен и редька - что слаще ??
[Исправлено: ACROS, 12.01.2023 - 10:21]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13339
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:20
Ничего не имею против чужой ностальгии
Просто удивительно как такие материалы с названиями "страна которую не вернуть" или "наша любимая страна" напоминают стенания белогвардейцев в эмигрантских газетах в Париже о российской империи
Такие же слезы умиления над черно белыми фоточками,над видами старых городов и воспоминания,воспоминания,воспоминания как было раньше всё лучше
Цветы ароматнее,трава зеленее,котлеты вкуснее, даже пыль в городе приятнее)
Незнаю знают ли многие но это обычный психологический эффект "Синдром гусенка"
Когда гусенок вылупляется первый попавшийся объект он воспринимает за маму и следует за ним,будь то человек, собака,кошка или мячик
Так и у человека первый свой психологический опыт в детстве он считает за правильный потомучто в детстве все новое создает новые нейронные связи а значит и прилив дофамина гормона счастья
Первое мороженое самое вкусное
Первый аттракцион самый весёлый
Первое образование самое лучшее и так далее
Каждое поколение считает свою молодость лучшей
Яркое проявления этого есть даже в сша
Когда тамашние режиссеры начали скопом снимать фильмы про 50ые которые считаются золотым веком Америки
Сейчас вот у них ностальгия по 80ым началась, дальше 90ые пойдут
И ничего в этом нет плохого и негативного
Просто удивительно как такие материалы с названиями "страна которую не вернуть" или "наша любимая страна" напоминают стенания белогвардейцев в эмигрантских газетах в Париже о российской империи
Такие же слезы умиления над черно белыми фоточками,над видами старых городов и воспоминания,воспоминания,воспоминания как было раньше всё лучше
Цветы ароматнее,трава зеленее,котлеты вкуснее, даже пыль в городе приятнее)
Незнаю знают ли многие но это обычный психологический эффект "Синдром гусенка"
Когда гусенок вылупляется первый попавшийся объект он воспринимает за маму и следует за ним,будь то человек, собака,кошка или мячик
Так и у человека первый свой психологический опыт в детстве он считает за правильный потомучто в детстве все новое создает новые нейронные связи а значит и прилив дофамина гормона счастья
Первое мороженое самое вкусное
Первый аттракцион самый весёлый
Первое образование самое лучшее и так далее
Каждое поколение считает свою молодость лучшей
Яркое проявления этого есть даже в сша
Когда тамашние режиссеры начали скопом снимать фильмы про 50ые которые считаются золотым веком Америки
Сейчас вот у них ностальгия по 80ым началась, дальше 90ые пойдут
И ничего в этом нет плохого и негативного
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:24
Цитата:
Это же хорошо: - значит мы не манкурты - помним и ХОРОШЕЕ и плохое, в том числе и не забываем про это.
abaika95:
в этом нет плохого и негативного
в этом нет плохого и негативного
Это же хорошо: - значит мы не манкурты - помним и ХОРОШЕЕ и плохое, в том числе и не забываем про это.
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:25
Цитата:
полностью согласен.Цитата:
ну вот этот точно не жил в СССР,
начал сразу обсир..ть.
что с таких возьмешь.
эх,дожди,дожди..
ACROS:
Классная статья, ностальгическая , мы все связаны с нашим прошлым- СССР - от этого некуда не деться - хотим этого или нет.
Классная статья, ностальгическая , мы все связаны с нашим прошлым- СССР - от этого некуда не деться - хотим этого или нет.
полностью согласен.Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Как оригинально автор подменяет понятия и называет ввод войск и оккупацию стран Балтии
Как оригинально автор подменяет понятия и называет ввод войск и оккупацию стран Балтии
ну вот этот точно не жил в СССР,
начал сразу обсир..ть.
что с таких возьмешь.
эх,дожди,дожди..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13339
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:25
Цитата:
Не думаю что в США оккупацию и аннексию гавайских островов называют именно так как есть на самом деле)
Георгий ГОВОРОВ:
Как оригинально автор подменяет понятия и называет ввод войск и оккупацию стран Балтии "последовательным вхождением в состав". Пару слов и не было пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола к ним, не было ввода войск и смены правительств на коммунистическое
Как оригинально автор подменяет понятия и называет ввод войск и оккупацию стран Балтии "последовательным вхождением в состав". Пару слов и не было пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола к ним, не было ввода войск и смены правительств на коммунистическое
Не думаю что в США оккупацию и аннексию гавайских островов называют именно так как есть на самом деле)
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 10:29
Цитата:
А, что они "потеряли" прибалты от этой "оккупации": - СССР построил там РАФ, завод электроники, много предприятии переработки легкой и нефтяной промышленности. По уровню жизни в СССР они были на первых местах.
Георгий ГОВОРОВ:
оккупацию стран Балтии
оккупацию стран Балтии
А, что они "потеряли" прибалты от этой "оккупации": - СССР построил там РАФ, завод электроники, много предприятии переработки легкой и нефтяной промышленности. По уровню жизни в СССР они были на первых местах.
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