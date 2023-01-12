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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45938
Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна
Отправлено: 12.01.23 - 10:04
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Как известно, у нас один законодательный орган - Парламент, состоящий из двух палат: сената и мажилиса. И если со второй палатой все более-менее ясно - законодательный орган, депутаты определяются голосованием всех дееспособных граждан, то выборная кампания в сенат, согласитесь, покрыта мраком.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
989
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна
Отправлено: 12.01.23 - 10:04
#1
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А в ежемесячной рассылке ЕНПФ черным по белому написано, уровень инфляции 29%. Видимо Госстат подсуетился
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3605
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна
Отправлено: 12.01.23 - 10:09
#2
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Когда я готовлю статью в районную газету или куда то или какой то доклад, я всегда тщательно готовлю материал, проверяю первоисточники: - господин Денисов ( не в первый раз) ошибся - Ертысбаев не работал ЛИЧНЫМ советником президента,нет такой должности, он был просто советником президента; и второе: - он не работал послом в РФ, он был послом в Грузии и в Республике Беларусь.

И по поводу, при этом, якобы ЭКОНОМИИ средств, якобы для простого народа: - дешёвый популисткий лозунг; лучше предложите отменить проведение неактуального для Казахстана,чемпионата мира по хоккею в 2027 году - сэкономленные средства пустите на ремонт теплотрасс и ТЭЦ, не повышая при этом тарифа на тепло, для, как он выразился, простых граждан в этот непростой период.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3605
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна
Отправлено: 12.01.23 - 10:12
#3
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Цитата:
Дантист:
ежемесячной рассылке ЕНПФ


Вам ежемесячно ЕНПФ присылает распечатку вашего счёта ??
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
630
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна
Отправлено: 12.01.23 - 10:23
#4
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Докопаться у нас, как говорится, и до столба можно...
Но суть темы от этого не изменится.
И главный вопрос состоит в попытке выяснить причину, по которой у нас содержатся за счёт налогоплательщиков совершенно не нужные, бесполезные структуры в сфере управления.
Это, кстати, не только сената касается. Никто, например, не доказал необходимость существования т.н. "Самрук-Казыны"... Кроме, разумеется, тех, кто там "работает" (фильм "Девушка без адреса" видели?), не знает, зачем этот монстр нужен...
Много вопросов к т.н. "национальным" компаниям, которые считаются государственными, но по факту ведут себя, как частные лавочки. Ибо государству, почему-то, платят только налог, а весь доход, который, по идее, должен идти в бюджет государства, растаскивают по карманам "эффективных" манагеров...
А если ещё порыться в структурах управления государства и экономики, то можно ещё много таких "эффективных" контор найти...
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