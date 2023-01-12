Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Нераскрытая тайна

Отправлено: - 10:23

Докопаться у нас, как говорится, и до столба можно...

Но суть темы от этого не изменится.

И главный вопрос состоит в попытке выяснить причину, по которой у нас содержатся за счёт налогоплательщиков совершенно не нужные, бесполезные структуры в сфере управления.

Это, кстати, не только сената касается. Никто, например, не доказал необходимость существования т.н. "Самрук-Казыны"... Кроме, разумеется, тех, кто там "работает" (фильм "Девушка без адреса" видели?), не знает, зачем этот монстр нужен...

Много вопросов к т.н. "национальным" компаниям, которые считаются государственными, но по факту ведут себя, как частные лавочки. Ибо государству, почему-то, платят только налог, а весь доход, который, по идее, должен идти в бюджет государства, растаскивают по карманам "эффективных" манагеров...

А если ещё порыться в структурах управления государства и экономики, то можно ещё много таких "эффективных" контор найти...