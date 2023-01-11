Re: Снизить пенсионный возраст для женщин с детьми предлагает...

Отправлено: - 14:08

Да совершенно верно говорит, нужно его поддержать! Распространить статью во всех соцсетях, вынести на всеобщее обсуждение. В конце концов нас же всех родили женщины! Поче мы мужики не можем поддержать своих матерей? почему они должны вкалывать на работе до 61 года, как сделали сейчас? Каждая женщина родившая двух и более детей теряет огромное количество здоровья, поэтому ей необходимо уже в 55-58 лет уходить на заслуженный отдых. Ведь помогая по дому детям, воспитывая внуков она опять таки закладывает мощнейший фундамент под стены нашего государства! И это куда большая польза чем она будет трудится до 63-67 лет. Там одни белютни и прочие "прелести".