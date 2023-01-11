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≡ Снизить пенсионный возраст для женщин с детьми предлагает депутат
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45937
Снизить пенсионный возраст для женщин с детьми предлагает депутат
Отправлено: 11.01.23 - 13:17
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Депутат мажилиса парламента Аманжан Жамалов считает, что правительству следует найти оптимальное решение для перезагрузки пенсионной системы, и это не обязательно должно быть повышение пенсионного возраста.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21598
Re: Снизить пенсионный возраст для женщин с детьми предлагает...
Отправлено: 11.01.23 - 13:17
#1
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Хм..
Как говорится, а где ты был все эти 8 лет?
Почему только сейчас?
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
229
Re: Снизить пенсионный возраст для женщин с детьми предлагает...
Отправлено: 11.01.23 - 14:08
#2
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Да совершенно верно говорит, нужно его поддержать! Распространить статью во всех соцсетях, вынести на всеобщее обсуждение. В конце концов нас же всех родили женщины! Поче мы мужики не можем поддержать своих матерей? почему они должны вкалывать на работе до 61 года, как сделали сейчас? Каждая женщина родившая двух и более детей теряет огромное количество здоровья, поэтому ей необходимо уже в 55-58 лет уходить на заслуженный отдых. Ведь помогая по дому детям, воспитывая внуков она опять таки закладывает мощнейший фундамент под стены нашего государства! И это куда большая польза чем она будет трудится до 63-67 лет. Там одни белютни и прочие "прелести".
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4335
Re: Снизить пенсионный возраст для женщин с детьми предлагает...
Отправлено: 12.01.23 - 03:24
#3
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А мужикам ничего не надо или ничего не светит?
Типа, сильный пол? Ну и что, что продолжительность жизни меньше?
Женщины рожают, а мужики содержат, пашут всю жизнь...
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