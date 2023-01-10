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≡ «Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45937
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 10.01.23 - 22:18
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В КТЭК отметили, что за текущий отопительный сезон в микрорайоне Аэропорт несколько раз устраняли порывы. В настоящее время готовится бюджетная заявка на проект реконструкции тепловых сетей стоимость почти 1 млрд тенге.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7093
Re: «Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых...
Отправлено: 11.01.23 - 17:43
#30
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Цитата:
Victor Yang:
вы хотите сказать

----Ни в коем случае . Просто у нас в новых жилых такие ставят . Но и климат тут теплее .Цитата:
Victor Yang:
будут выгоднее

---Я не знаю .Не специалист .
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1072
Re: «Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых...
Отправлено: 11.01.23 - 17:53
#31
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Цитата:
Victor Yang:
На это есть Госэкспертиза на крупные проекты

Разные цели и задачи, госэкспертиза рассматривает вопрос о соответствии проекта нормам и правилам, в частности строительным каждого дома.а в целом глобально,в масштабе будет этим заниматься госэкспертиза? Конечно есть нормы пропускной способности той же самой ул. Назарбаева, но соотнести это с количеством квартир в новых микрорайонах, количеством авто, в каждой квартире этим вряд ли госэкспертиза будет заниматься. И потом госэкспертизаопирается на наши СНИПы, а насколько они сейчас соответствуют нынешним реалиям? СЪездите в Юбилейный, утром во дворы не заедешь поток машин на работу, вечером не выедешь, поток машин с работы. Проектировщики проектировали по СНИПам, строители не имеют права отступить от проекта. И что касается госэкспертизы , когда был там начальником Макаренко, то да , было сложно пройти
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15475
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 11.01.23 - 18:03
#32
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Цитата:
Гога:
Но и климат тут теплее

Вот это важный фактор. В теплом климате теплосети действительно невыгодны.
Цитата:
saba:
а в целом глобально,в масштабе будет этим заниматься госэкспертиза?

На крупные проекты делается ТЭО, которое тоже экспертизу проводит. И наша экспертиза не ограничивается нормами и правилами - многие "от себя" добавляют замечания.
Цитата:
saba:
но соотнести это с количеством квартир в новых микрорайонах, количеством авто, в каждой квартире этим вряд ли госэкспертиза будет заниматься.

Этим статистика занимается и, соответственно, в нормы вносится.
Цитата:
saba:
И потом госэкспертиза опирается на наши СНИПы, а насколько они сейчас соответствуют нынешним реалиям?

Они полностью были обновлены в 2014-м году - вместо СНиПов сейчас Строительные нормы (СН РК) и Своды правил (СП РК). Кроме них - санитарные правила, пожарные правила, технические регламенты.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9132
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 11.01.23 - 19:01
#33
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Цитата:
Victor Yang:
Но, как я понимаю, вы хотите сказать что вот такие модульные котельные при домах будут выгоднее нескольких районных котельных с теплосетями?

Индивидуальный газовый котёл в каждую квартиру и забыть как страшный сон про все эти магистральные трубопроводы за миллиарды тенге.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7093
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 11.01.23 - 19:11
#34
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Цитата:
Добринцофф:
Индивидуальный газовый котёл в каждую квартиру

----Выше 10ого этажа законом запрещено проводить газ . И ставят только электроплиты .
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9132
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 11.01.23 - 19:13
#35
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Цитата:
Гога:
Выше 10ого этажа законом запрещено проводить газ

Уже можно Сняты ограничения на газификацию многоэтажек выше 10 этажей
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7093
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 11.01.23 - 19:14
#36
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Цитата:
Victor Yang:
теплосети действительно невыгодны

----В старых домах , построенных в СССР - там как раз теплосети . Это в старой части города . Новостройки как бы на окраинах - там уже модульные котельные .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7093
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 11.01.23 - 19:26
#37
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Цитата:
Добринцофф:
Уже можно

----Не знал . Но вот что прочел - нерентабельно .https://geostart.ru/post/10191
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3599
Re: «Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых...
Отправлено: 11.01.23 - 20:03
#38
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Цитата:
Гога:

Цитата:
Добринцофф:


И как будет благоустраивать свои будущие небоскрёбы Аксакалов: - электричеством, с газом или комбинировано - до десятого - газом, выше - электричеством ?7??
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15475
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 11.01.23 - 20:41
#39
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Цитата:
Добринцофф:
Индивидуальный газовый котёл в каждую квартиру и забыть как страшный сон про все эти магистральные трубопроводы за миллиарды тенге.

Во-первых, это опасно - люди все разные и могут не найти денег на обслуживание котла. Во-вторых, - это выйдет дороже чем теплосети, ну и другие проблемы породит. Коллективный дымоход в многоэтажке не всегда просто сделать.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3599
Re: «Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых...
Отправлено: 11.01.23 - 20:54
#40
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Цитата:
Добринцофф:
газовый котёл в каждую квартиру


Наверное по ТБ нельзя в многоквартирных домах устанавливать котлы отопления: - это если в многоэтажке 100 квартир - значит это 100 потенциальных бомб.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
987
Re: «Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых...
Отправлено: 11.01.23 - 21:36
#41
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Судя по всему, надо запасаться бесперебойниками.
Ибо чел продвинет-таки идею "многоэтажки". А, значит, будет страдать весь остальной Кустанай.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9132
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 12.01.23 - 00:19
#42
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Цитата:
Victor Yang:
Во-первых, это опасно - люди все разные и могут не найти денег на обслуживание котла

А чем отличается газовая плита с газовой духовкой от котла?
Почему газовые плиты не опасно,а котёл с несколькими степенями защиты опасно?
Цитата:
ACROS:
Наверное по ТБ нельзя в многоквартирных домах устанавливать котлы отопления: - это если в многоэтажке 100 квартир - значит это 100 потенциальных бомб.

В России много строят многоэтажек с индивидуальными котлами.
Вся Затоболовка на индивидуальных газовых котлах,начиная с двухэтажек и заканчивая пятиэтажками.
Кстати в Белоруссии г Барановичи куда при СССР мы каждое лето ездили к бабушке,у них тогда уже в пятиэтажке стояли газовые колонки для горячей воды и такие же самые стояли у нас в Кустанае, в пятиэтажках на Берёзке.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7093
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 12.01.23 - 00:26
#43
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Цитата:
Добринцофф:
тогда уже в пятиэтажке стояли газовые колонки

---Где магазин *Колос* тоже стояли в 60ые года .
Профайл
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