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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3700
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.01.23 - 10:26
#9976
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Цитата:
111:
Анналена Бербок, глава МИД Германии, которую обозвал Медведев, уже в Харькове.
Договорились о новых поставках оружия по тяжелей..
Вот и ответ на все обзывания..
Обзывать, удел слабых и покорных.


На форуме отдельные "грамотеи" говорят, что якобы добро победит зло.
На мой взгляд, они не вникают в суть. Кто хотел и хочет лишить государственности Украины? Образно поработить свободолюбивых украинцев. Которые консолидировались назло врагам и яростно сопротивляются, отстаивают, защищают свои земли, семьи.

Вместе с тем, как отмечал М.Ю.Лермонтов (1814-1841) в стихотворении "Дума" 1839 году, отдельные "грамотей" сидящие за компьютерами и.т.д.: сами к добру и злу постыдно равнодушны. Недавно приводил крылатые слова академика А.Д.Сахарова. Отдельные товарищи сказали, мол чепуха, что он говорил. Надеюсь, никто не скажет, что М.Ю.Лермонтов, тоже чепуху говорил.

Тогда М.Ю.Лермонтов говорил, о людях поколения 30-х годов XIX в. в условиях николаевской реакции обреченных на вынужденное бездействие и утративших способность к героической борьбе. Знатоки отмечают, что применялось по отношению к людям морально опустошенным, равнодушным, равнодушным к общественным интересам. Ну и процитирую Михаила Юрьевича:

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию презренные рабы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.01.23 - 14:15
#9977
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А что там в Германии то, тоже террористы напали что ли с целью свержения Шольца?
Сейчас моя Тик Ток смотрит, там что то страшное..
Главное чтоб они оружие не переставали поставлять Украине..
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
69
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.01.23 - 20:56
#9978
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Цитата:
111:
У криминала нет национальностей и не нужно разыгрывать эту карту..

То есть у вас официально, по приговору суда, вместо турмы, убийц, коррупционеров и прочих криминальных личностей лишают национальности?)
На время или насовсем?
Цитата:
111:
Даже малограмотная германская бабка Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия. Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать…" — высказался по этому поводу Медведев.

У ней дед, фашист, воевавший на восточном фронте. И она хвасталась что гордится им.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
69
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.01.23 - 20:58
#9979
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Цитата:
Kairat stayer:
На форуме отдельные "грамотеи" говорят, что якобы добро победит зло.

Не веришь в это?)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.01.23 - 22:49
#9980
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Газа наконец нет..
Но для нас это не проблема..
Делаем что то..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.01.23 - 22:50
#9981
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Тем более с немецким термомиксом, привет Анне Бербок..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.01.23 - 22:51
#9982
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Делаем австрийский чечевичный и на верху куринное филе..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.01.23 - 22:53
#9983
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Цитата:
Филипп Филиппович:
У ней дед, фашист,

Разговор был лично о ней?
Или ты что то опять напутал, из за любви к чиновникам?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.01.23 - 23:23
#9984
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Где то в Тик Токе посмотрел



Надо подождать..
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
69
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.01.23 - 23:42
#9985
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Цитата:
111:
Разговор был лично о ней?

Это ещё амнезия? Или уже деменция?)

Цитата:
111:
Надо подождать..

Калымишь втихаря?
И почем ныне реклама алкоголя?)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.01.23 - 23:48
#9986
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Завтра со своей суженой идем в кинотеатр, Аватар, путь водки..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.01.23 - 23:49
#9987
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Берем сейчас виайпи места..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 00:08
#9988
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Блин, еле как заказали..
На ходу у нас наши два места справа аыбили, заняли.
Терперь виайпи места пришлось брать слева, 9 и 10 по моему..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 00:19
#9989
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Ради кого воюют мобики..



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А я то сразу говорил, еще в марте..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.01.23 - 00:22
#9990
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Виайпи место..
Думал там туалет есть и бесплатное пиво..
Ну да ладно, и так сойдет..

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