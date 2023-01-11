Ну.. Не стало того, пришло новое. И теперь меня учат на этом форуме любить чиновников, не перечить им, любить полицию, любить законы, которые выпускает правительство и тд и тп.. Мне кажется, в сознании многих и многих людей, раболепие перед властью, никогда не утратит свою силу.. Ибо безответная любовь к власти, к баям, сидит у них в душе так крепко, что думаю надо немного подождать, лет 50, когда она наконец немного остынет сама по себе.. Ну а молодежь да, надо отучать от такой безумной любви уже сегодня.. У них должен быть выбор..
сайлау курманов: призвать к ответу кто старательно глубоко лизал
Да, все и лизали: - которые были в Старом Казахстане и органически перешли как бы в Новый Казахстан и те депутаты Мажлиса которые спали до кантара-месяца, и вдруг чудесным образом проснулись в Новом Казахстане.
- За 25 лет независимости каждый приезд в Костанай – это праздник: Нурлыкун, - сказала Сероус. - Нурлыкун - это золотой день, самый светлый день. Каждый раз, когда вы приезжаете к нам, радуется сама природа. И не случайно всегда улучшается погода. Вот и сегодня солнечный ясный день, но и в душах наших людей тепло, светло и радостно.
Не видать больше Костанаю, праздника Нурлыкуна! А также тепла и света. Всё в прошлом.) У кого сегодня отключат отопление? А электроэнергию? Цитата:
111: И теперь меня учат на этом форуме любить чиновников, не перечить им, любить полицию, любить законы, которые выпускает правительство и тд и тп..
Теперь же Жана Казахстан! Можешь соответственно, ненавидеть чиновников и полицию, плевать на законы! Пока закон не взял за рога!)
[Исправлено: Филипп Филиппович, 11.01.2023 - 21:21]
Филипп Филиппович: Можешь соответственно, ненавидеть чиновников
Хм.. Кто говорит о ненависти? Почему это мы должны как вы там у себя в России или слепо любить всех чиновников и пропагандистов, восхваляющих из, или так же слепо ненавидеть и уезжать из страны? У нас Казахстан детка, у нас люди понимают, что делать самим, ибо у каждого есть свое собственное мнение и нам тут жить с ним, и в нашей стране, где никто никого не гонит и не гнобит, за свои личные взгляды к чиновникам, ворам и остальным деятелям, которые называются виайпи, включая олигархов.. Никто никого не опускает и не штрафует за свое личное мнение, даже о том же Алиеве или Кулибаеве.. Не говоря уже о каких то мелких баях..
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