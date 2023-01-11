Отправлено: - 21:20

- За 25 лет независимости каждый приезд в Костанай – это праздник: Нурлыкун, - сказала Сероус. - Нурлыкун - это золотой день, самый светлый день. Каждый раз, когда вы приезжаете к нам, радуется сама природа. И не случайно всегда улучшается погода. Вот и сегодня солнечный ясный день, но и в душах наших людей тепло, светло и радостно.

111:

И теперь меня учат на этом форуме любить чиновников, не перечить им, любить полицию, любить законы, которые выпускает правительство и тд и тп..

[Исправлено: Филипп Филиппович, 11.01.2023 - 21:21]

Цитата:Не видать больше Костанаю, праздника Нурлыкуна! А также тепла и света.Всё в прошлом.)У кого сегодня отключат отопление? А электроэнергию?Цитата:Теперь же Жана Казахстан!Можешь соответственно, ненавидеть чиновников и полицию, плевать на законы!Пока закон не взял за рога!)