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≡ Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон о Елбасы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45936
Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон о Елбасы
Отправлено: 11.01.23 - 11:39
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Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы". Ранее все нормы о Елбасы исключили из Конституции.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5763
Re: Конституционный суд Казахстана постановил признать...
Отправлено: 11.01.23 - 11:39
#1
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Попутно принять закон про подхалимство и призвать к ответу кто старательно глубоко лизал, тем самым подстрекал автократство и культ личности, выгнать или отпустить на вольный выпас.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
89
Re: Конституционный суд Казахстана постановил признать...
Отправлено: 11.01.23 - 12:19
#2
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Цитата:
Попутно принять закон про подхалимство и призвать к ответу кто старательно глубоко лизал, Источник:
И теже обратились в Конституционный суд
Цитата:
"Основываясь на воле народа Казахстана Источник:
Хоть бы и в другом к народу прислушивались
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
230
Re: Конституционный суд Казахстана постановил признать...
Отправлено: 11.01.23 - 12:59
#3
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статью 373 УК РК когда отменят начальник? (чешу бороду)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Re: Конституционный суд Казахстана постановил признать...
Отправлено: 11.01.23 - 13:23
#4
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Ну..
Не стало того, пришло новое.
И теперь меня учат на этом форуме любить чиновников, не перечить им, любить полицию, любить законы, которые выпускает правительство и тд и тп..
Мне кажется, в сознании многих и многих людей, раболепие перед властью, никогда не утратит свою силу..
Ибо безответная любовь к власти, к баям, сидит у них в душе так крепко, что думаю надо немного подождать, лет 50, когда она наконец немного остынет сама по себе..
Ну а молодежь да, надо отучать от такой безумной любви уже сегодня..
У них должен быть выбор..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3599
Re: Конституционный суд Казахстана постановил признать...
Отправлено: 11.01.23 - 20:25
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
призвать к ответу кто старательно глубоко лизал


Да, все и лизали: - которые были в Старом Казахстане и органически перешли как бы в Новый Казахстан и те депутаты Мажлиса которые спали до кантара-месяца, и вдруг чудесным образом проснулись в Новом Казахстане.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
69
Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон о Елбасы
Отправлено: 11.01.23 - 21:20
#6
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Цитата:
- За 25 лет независимости каждый приезд в Костанай – это праздник: Нурлыкун, - сказала Сероус. - Нурлыкун - это золотой день, самый светлый день. Каждый раз, когда вы приезжаете к нам, радуется сама природа. И не случайно всегда улучшается погода. Вот и сегодня солнечный ясный день, но и в душах наших людей тепло, светло и радостно.

Не видать больше Костанаю, праздника Нурлыкуна! А также тепла и света.
Всё в прошлом.)
У кого сегодня отключат отопление? А электроэнергию?
Цитата:
111:
И теперь меня учат на этом форуме любить чиновников, не перечить им, любить полицию, любить законы, которые выпускает правительство и тд и тп..

Теперь же Жана Казахстан!
Можешь соответственно, ненавидеть чиновников и полицию, плевать на законы!
Пока закон не взял за рога!)

[Исправлено: Филипп Филиппович, 11.01.2023 - 21:21]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5763
Re: Конституционный суд Казахстана постановил признать...
Отправлено: 11.01.23 - 21:51
#7
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Остаться в памяти у людей в вот такой позе лизоблюда очень даже неприлично. Какой стыд, какой позор! И где же эта особа, кому сейчас лижет?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон о Елбасы
Отправлено: 11.01.23 - 22:22
#8
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Можешь соответственно, ненавидеть чиновников

Хм..
Кто говорит о ненависти?
Почему это мы должны как вы там у себя в России или слепо любить всех чиновников и пропагандистов, восхваляющих из, или так же слепо ненавидеть и уезжать из страны?
У нас Казахстан детка, у нас люди понимают, что делать самим, ибо у каждого есть свое собственное мнение и нам тут жить с ним, и в нашей стране, где никто никого не гонит и не гнобит, за свои личные взгляды к чиновникам, ворам и остальным деятелям, которые называются виайпи, включая олигархов..
Никто никого не опускает и не штрафует за свое личное мнение, даже о том же Алиеве или Кулибаеве..
Не говоря уже о каких то мелких баях..
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
69
Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон о Елбасы
Отправлено: 11.01.23 - 22:37
#9
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Цитата:
111:
Хм.. Кто говорит о ненависти?

Здесь ветка о Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы, Лидере Нации.
Опишите, какие чувства вы к нему испытываете?
Цитата:
111:
Никто никого не опускает и не штрафует за свое личное мнение, даже о том же Алиеве или Кулибаеве..

Однако!
Это прогресс!
Ещё, лет 150 и можно будет безнаказанно его высказать вслух!)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон о Елбасы
Отправлено: 11.01.23 - 23:08
#10
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Опишите, какие чувства

Ветка про Чувства к господину Назарбаеву?

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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
69
Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон о Елбасы
Отправлено: 11.01.23 - 23:58
#11
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Цитата:
111:
Ветка про Чувства к господину Назарбаеву?

Надо предложить редакции, понятнее объяснять тему ветки.
Чтоб даже вам было понятно.)
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