111: Анналена Бербок, глава МИД Германии, которую обозвал Медведев, уже в Харькове. Договорились о новых поставках оружия по тяжелей.. Вот и ответ на все обзывания.. Обзывать, удел слабых и покорных.
На форуме отдельные "грамотеи" говорят, что якобы добро победит зло. На мой взгляд, они не вникают в суть. Кто хотел и хочет лишить государственности Украины? Образно поработить свободолюбивых украинцев. Которые консолидировались назло врагам и яростно сопротивляются, отстаивают, защищают свои земли, семьи.
Вместе с тем, как отмечал М.Ю.Лермонтов (1814-1841) в стихотворении "Дума" 1839 году, отдельные "грамотей" сидящие за компьютерами и.т.д.: сами к добру и злу постыдно равнодушны. Недавно приводил крылатые слова академика А.Д.Сахарова. Отдельные товарищи сказали, мол чепуха, что он говорил. Надеюсь, никто не скажет, что М.Ю.Лермонтов, тоже чепуху говорил.
Тогда М.Ю.Лермонтов говорил, о людях поколения 30-х годов XIX в. в условиях николаевской реакции обреченных на вынужденное бездействие и утративших способность к героической борьбе. Знатоки отмечают, что применялось по отношению к людям морально опустошенным, равнодушным, равнодушным к общественным интересам. Ну и процитирую Михаила Юрьевича:
К добру и злу постыдно равнодушны, В начале поприща мы вянем без борьбы; Перед опасностью позорно малодушны И перед властию презренные рабы.
111: У криминала нет национальностей и не нужно разыгрывать эту карту..
То есть у вас официально, по приговору суда, вместо турмы, убийц, коррупционеров и прочих криминальных личностей лишают национальности?) На время или насовсем? Цитата:
111: Даже малограмотная германская бабка Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия. Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать…" — высказался по этому поводу Медведев.
У ней дед, фашист, воевавший на восточном фронте. И она хвасталась что гордится им.
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