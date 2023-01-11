Отправлено: - 23:47

111:

Хм.. Я то же самое что и этот тренер? Ну это для меня честь..

111:

Казахстан это наш народ, это я, это он, это остальные..

Цитата:В принципе да.Пока ни он, ни ты, них.. чего не сделали.Но он только начал свою карьеру в Костанае.)Цитата:Всё понятно.Ты. Он. И остальные...20 миллионов.)