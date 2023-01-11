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≡ Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45936
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 10:30
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На пост главного тренера ФК "Тобол" назначен сербский специалист Милич Чурчич. Ассистировать Чурчичу будет Иван Евич, который известен по работе в юношеских и национальной сборных Сербии.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2918
Re: Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 10:30
#1
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Опять огромные деньги выкидываем на футбол.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18647
Re: Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 10:58
#2
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в Казахстане сербские тренеры как дома.
Болгары,россияне тоже.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
170
Re: Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 20:55
#3
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......своих не выростили за 30лет так и будут побираться...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 22:32
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
своих не выростили за 30лет

Не вырастил кто?
Я?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1240
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 22:39
#5
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Цитата:
111:
Не вырастил кто? Я?

Тебя тут кто спрашивал? Или опять лишь бы, что ляпнуть? ;-)
Речь за футбол вроде. :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 22:41
#6
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Цитата:
Эл-починно:
Тебя тут кто спрашивал? Или

Хм..
Он всегда про меня говорит.
Я уже привык даже.
А собственно кто не вырастил, сам то ответить можешь?
Или все таки пусть ответит человек, которому я задал вопрос..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1240
Re: Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 22:45
#7
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Цитата:
111:
А собственно кто не вырастил, сам то ответить можешь?

Ну я как понял, Казахстан не вырастил своих специалистов. ;-)
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
69
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 22:47
#8
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Цитата:
111:
Не вырастил кто? Я?

И ты-то же!))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 22:58
#9
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Цитата:
Филипп Филиппович:
И ты-то же!))

Хм..
Я то же самое что и этот тренер?
Ну это для меня честь..

[Исправлено: 111, 11.01.2023 - 22:59]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 23:01
#10
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Цитата:
Эл-починно:
Казахстан н

Казахстан это наш народ, это я, это он, это остальные..
Почему Он не вырастил такого тренера?
Или он , повторяю, считает, что это должен сделать я?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1240
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 23:07
#11
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Цитата:
111:
что это должен сделать я?

Марик, сделай уже, весь Казахстан вздохнёт спокойно! :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 23:13
#12
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Цитата:
Эл-починно:
Марик, сделай уже, весь

За какое время то?
Амирка пока еще растет, и думаю просто не успею, с него сделать тренера..
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
69
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 23:47
#13
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Цитата:
111:
Хм.. Я то же самое что и этот тренер? Ну это для меня честь..

В принципе да.
Пока ни он, ни ты, них.. чего не сделали.
Но он только начал свою карьеру в Костанае.)
Цитата:
111:
Казахстан это наш народ, это я, это он, это остальные..

Всё понятно.
Ты. Он. И остальные...20 миллионов.)
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