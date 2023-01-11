Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45936
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 10:30
На пост главного тренера ФК "Тобол" назначен сербский специалист Милич Чурчич. Ассистировать Чурчичу будет Иван Евич, который известен по работе в юношеских и национальной сборных Сербии.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2918
Re: Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 10:30
Опять огромные деньги выкидываем на футбол.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18647
Re: Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 10:58
в Казахстане сербские тренеры как дома.
Болгары,россияне тоже.
Болгары,россияне тоже.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 170
Re: Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 20:55
......своих не выростили за 30лет так и будут побираться...
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 22:32
Цитата:
Не вырастил кто?
Я?
родом из Шанхая2022:
своих не выростили за 30лет
своих не выростили за 30лет
Не вырастил кто?
Я?
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 22:39
Цитата:
Тебя тут кто спрашивал? Или опять лишь бы, что ляпнуть?
Речь за футбол вроде.
111:
Не вырастил кто? Я?
Не вырастил кто? Я?
Тебя тут кто спрашивал? Или опять лишь бы, что ляпнуть?
Речь за футбол вроде.
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 22:41
Цитата:
Хм..
Он всегда про меня говорит.
Я уже привык даже.
А собственно кто не вырастил, сам то ответить можешь?
Или все таки пусть ответит человек, которому я задал вопрос..
Эл-починно:
Тебя тут кто спрашивал? Или
Тебя тут кто спрашивал? Или
Хм..
Он всегда про меня говорит.
Я уже привык даже.
А собственно кто не вырастил, сам то ответить можешь?
Или все таки пусть ответит человек, которому я задал вопрос..
Re: Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 22:45
Цитата:
Ну я как понял, Казахстан не вырастил своих специалистов.
111:
А собственно кто не вырастил, сам то ответить можешь?
А собственно кто не вырастил, сам то ответить можешь?
Ну я как понял, Казахстан не вырастил своих специалистов.
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 22:47
Цитата:
И ты-то же!))
111:
Не вырастил кто? Я?
Не вырастил кто? Я?
И ты-то же!))
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 22:58
Цитата:
Хм..
Я то же самое что и этот тренер?
Ну это для меня честь..
[Исправлено: 111, 11.01.2023 - 22:59]
Филипп Филиппович:
И ты-то же!))
И ты-то же!))
Хм..
Я то же самое что и этот тренер?
Ну это для меня честь..
[Исправлено: 111, 11.01.2023 - 22:59]
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 23:01
Цитата:
Казахстан это наш народ, это я, это он, это остальные..
Почему Он не вырастил такого тренера?
Или он , повторяю, считает, что это должен сделать я?
Эл-починно:
Казахстан н
Казахстан н
Казахстан это наш народ, это я, это он, это остальные..
Почему Он не вырастил такого тренера?
Или он , повторяю, считает, что это должен сделать я?
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 23:07
Цитата:
Марик, сделай уже, весь Казахстан вздохнёт спокойно!
111:
что это должен сделать я?
что это должен сделать я?
Марик, сделай уже, весь Казахстан вздохнёт спокойно!
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 23:13
Цитата:
За какое время то?
Амирка пока еще растет, и думаю просто не успею, с него сделать тренера..
Эл-починно:
Марик, сделай уже, весь
Марик, сделай уже, весь
За какое время то?
Амирка пока еще растет, и думаю просто не успею, с него сделать тренера..
Сербский тренер возглавил костанайский футбольный клуб
Отправлено: 11.01.23 - 23:47
Цитата:
В принципе да.
Пока ни он, ни ты, них.. чего не сделали.
Но он только начал свою карьеру в Костанае.)
Цитата:
Всё понятно.
Ты. Он. И остальные...20 миллионов.)
111:
Хм.. Я то же самое что и этот тренер? Ну это для меня честь..
Хм.. Я то же самое что и этот тренер? Ну это для меня честь..
В принципе да.
Пока ни он, ни ты, них.. чего не сделали.
Но он только начал свою карьеру в Костанае.)
Цитата:
111:
Казахстан это наш народ, это я, это он, это остальные..
Казахстан это наш народ, это я, это он, это остальные..
Всё понятно.
Ты. Он. И остальные...20 миллионов.)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 33
|Зарегистрированные пользователи: Гога, 111
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать