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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.01.23 - 13:28
Цитата:
Мы работаем по правилам сайта. Пункт правил я привел. Мнения озвучивать можно, но оскорблять человека из-за его сексуальных предпочтений нельзя.
таноми52:
Я, наверное, отстала от жизни: в РК запрещено иметь и озвучивать мнения О ЛГБТ?
Я, наверное, отстала от жизни: в РК запрещено иметь и озвучивать мнения О ЛГБТ?
Мы работаем по правилам сайта. Пункт правил я привел. Мнения озвучивать можно, но оскорблять человека из-за его сексуальных предпочтений нельзя.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.01.23 - 13:31
Цитата:
Каждый пользователь имеет право на озвучивание любой позиции по данному вопросу. Главное - без оскорблений.
Но лучше это делать не в ветке Вопросы редакции.
ACROS:
Мне кажется, мы должны озвучивать и отстаивать ценности традиционной семьи, где мужчина - отец, папа, а женщина -мама, хранительница очага.
Мне кажется, мы должны озвучивать и отстаивать ценности традиционной семьи, где мужчина - отец, папа, а женщина -мама, хранительница очага.
Каждый пользователь имеет право на озвучивание любой позиции по данному вопросу. Главное - без оскорблений.
Но лучше это делать не в ветке Вопросы редакции.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3294
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.01.23 - 14:33
Цитата:
А ведь действительно!
Как-то раньше не приходило в голову
А ведь народ - мерило всех вещей в мире!
ACROS:
Нет же нигде легенд о любви между Вася энд Вася или Мыркымбай мен Мыркымбай.
Нет же нигде легенд о любви между Вася энд Вася или Мыркымбай мен Мыркымбай.
А ведь действительно!
Как-то раньше не приходило в голову
А ведь народ - мерило всех вещей в мире!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21593
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.01.23 - 15:22
Еще вопрос.
Я матерю всех тут кого считаю нужным.
Я ушел в режим чтения на 7 дней.
Но мне 7 дней ждать не хочется.
Перехожу на заранее зарегистрированный ник, и продолжаю на следующий день писать как ни в чем не бывало, потому что я уже ни я и я искупил свою вину получается..
А теперь вопрос.
Пользователя, без разницы под каким новым ником он вышел, хоть под ником Иисуса в Рождественскую ночь, надо наказать на те же 7 дней или нет?
Ну и второй как следствие, если это произойдет или произошло, это означает что можно и остальным пользователям, так вот просто обматерить, и перейти на другой ник, виляя тут невиновато хвостом от такой радости, как ни в чем не бывало?
[Исправлено: 111, 09.01.2023 - 15:39]
Я матерю всех тут кого считаю нужным.
Я ушел в режим чтения на 7 дней.
Но мне 7 дней ждать не хочется.
Перехожу на заранее зарегистрированный ник, и продолжаю на следующий день писать как ни в чем не бывало, потому что я уже ни я и я искупил свою вину получается..
А теперь вопрос.
Пользователя, без разницы под каким новым ником он вышел, хоть под ником Иисуса в Рождественскую ночь, надо наказать на те же 7 дней или нет?
Ну и второй как следствие, если это произойдет или произошло, это означает что можно и остальным пользователям, так вот просто обматерить, и перейти на другой ник, виляя тут невиновато хвостом от такой радости, как ни в чем не бывало?
[Исправлено: 111, 09.01.2023 - 15:39]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.01.23 - 15:56
Цитата:
Если второй ник зарегистрирован на другой номер телефона, а в аккаунте указан другой почтовый адрес, то администрация не имеет права отождествлять его с первым ником.
Так что принимать меры будет так же, как и ко всем остальным пользователям.
111:
Еще вопрос.
Еще вопрос.
Если второй ник зарегистрирован на другой номер телефона, а в аккаунте указан другой почтовый адрес, то администрация не имеет права отождествлять его с первым ником.
Так что принимать меры будет так же, как и ко всем остальным пользователям.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21593
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.01.23 - 16:01
Цитата:
Вроде раньше, на сколько помню, что то делали через айпи, не совсем разбираюсь, но предпринимали попытки бороться против двух действующих ников..
Ладно.
Ответ меня удовлетворил..
Тимур Гафуров:
Если второй ник зарегистрирован на другой номер телефона, а в аккаунте указан другой почтовый адрес,
Если второй ник зарегистрирован на другой номер телефона, а в аккаунте указан другой почтовый адрес,
Вроде раньше, на сколько помню, что то делали через айпи, не совсем разбираюсь, но предпринимали попытки бороться против двух действующих ников..
Ладно.
Ответ меня удовлетворил..
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.01.23 - 22:03
А что если редакции учредить среди пользователей, некие номинации?
Например, кто больше напишет за неделю комментариев, номинация, болтун недели.
Кто, например, больше опубликует фото, тот, например папарацци.
Кто больше обнаружил нарушений, и сообщил редакции, лучший активист.
И подводить итоги.
Можно, например, обозначать на аватарке, как медали.
Например, кто больше напишет за неделю комментариев, номинация, болтун недели.
Кто, например, больше опубликует фото, тот, например папарацци.
Кто больше обнаружил нарушений, и сообщил редакции, лучший активист.
И подводить итоги.
Можно, например, обозначать на аватарке, как медали.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.01.23 - 23:23
Цитата:
У нас на форуме достаточно веселья. Так что без номинаций обойдемся)
Филипп Филиппович:
А что если редакции учредить среди пользователей, некие номинации?
А что если редакции учредить среди пользователей, некие номинации?
У нас на форуме достаточно веселья. Так что без номинаций обойдемся)
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.01.23 - 23:37
Цитата:
Хотелось как-то отметить старания активных пользователя!
Из кожи вон лезет, заполняя собой пустое места!
Цитата:
Тимур Гафуров:
Так что без номинаций обойдемся)
Так что без номинаций обойдемся)
Хотелось как-то отметить старания активных пользователя!
Из кожи вон лезет, заполняя собой пустое места!
Цитата:
111:
Ладно. Ответ меня удовлетворил..
Ладно. Ответ меня удовлетворил..
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