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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1519
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.01.23 - 13:28
#5031
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Цитата:
таноми52:
Я, наверное, отстала от жизни: в РК запрещено иметь и озвучивать мнения О ЛГБТ?

Мы работаем по правилам сайта. Пункт правил я привел. Мнения озвучивать можно, но оскорблять человека из-за его сексуальных предпочтений нельзя.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1519
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.01.23 - 13:31
#5032
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Цитата:
ACROS:
Мне кажется, мы должны озвучивать и отстаивать ценности традиционной семьи, где мужчина - отец, папа, а женщина -мама, хранительница очага.

Каждый пользователь имеет право на озвучивание любой позиции по данному вопросу. Главное - без оскорблений.
Но лучше это делать не в ветке Вопросы редакции.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3294
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.01.23 - 14:33
#5033
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Цитата:
ACROS:
Нет же нигде легенд о любви между Вася энд Вася или Мыркымбай мен Мыркымбай.


А ведь действительно!
Как-то раньше не приходило в голову
А ведь народ - мерило всех вещей в мире!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.01.23 - 15:22
#5034
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Еще вопрос.
Я матерю всех тут кого считаю нужным.
Я ушел в режим чтения на 7 дней.
Но мне 7 дней ждать не хочется.
Перехожу на заранее зарегистрированный ник, и продолжаю на следующий день писать как ни в чем не бывало, потому что я уже ни я и я искупил свою вину получается..
А теперь вопрос.
Пользователя, без разницы под каким новым ником он вышел, хоть под ником Иисуса в Рождественскую ночь, надо наказать на те же 7 дней или нет?
Ну и второй как следствие, если это произойдет или произошло, это означает что можно и остальным пользователям, так вот просто обматерить, и перейти на другой ник, виляя тут невиновато хвостом от такой радости, как ни в чем не бывало?

[Исправлено: 111, 09.01.2023 - 15:39]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1519
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.01.23 - 15:56
#5035
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Цитата:
111:
Еще вопрос.

Если второй ник зарегистрирован на другой номер телефона, а в аккаунте указан другой почтовый адрес, то администрация не имеет права отождествлять его с первым ником.
Так что принимать меры будет так же, как и ко всем остальным пользователям.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21593
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.01.23 - 16:01
#5036
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Если второй ник зарегистрирован на другой номер телефона, а в аккаунте указан другой почтовый адрес,

Вроде раньше, на сколько помню, что то делали через айпи, не совсем разбираюсь, но предпринимали попытки бороться против двух действующих ников..
Ладно.
Ответ меня удовлетворил..
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
69
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.01.23 - 22:03
#5037
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А что если редакции учредить среди пользователей, некие номинации?
Например, кто больше напишет за неделю комментариев, номинация, болтун недели.
Кто, например, больше опубликует фото, тот, например папарацци.
Кто больше обнаружил нарушений, и сообщил редакции, лучший активист.
И подводить итоги.
Можно, например, обозначать на аватарке, как медали.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1519
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.01.23 - 23:23
#5038
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Цитата:
Филипп Филиппович:
А что если редакции учредить среди пользователей, некие номинации?

У нас на форуме достаточно веселья. Так что без номинаций обойдемся)
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
69
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.01.23 - 23:37
#5039
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Так что без номинаций обойдемся)

Хотелось как-то отметить старания активных пользователя!
Из кожи вон лезет, заполняя собой пустое места!
Цитата:
111:
Ладно. Ответ меня удовлетворил..
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