Отправлено: - 10:26

111:

Анналена Бербок, глава МИД Германии, которую обозвал Медведев, уже в Харькове.

Договорились о новых поставках оружия по тяжелей..

Вот и ответ на все обзывания..

Обзывать, удел слабых и покорных.

Цитата:На форуме отдельные "грамотеи" говорят, что якобы добро победит зло.На мой взгляд, они не вникают в суть. Кто хотел и хочет лишить государственности Украины? Образно поработить свободолюбивых украинцев. Которые консолидировались назло врагам и яростно сопротивляются, отстаивают, защищают свои земли, семьи.Вместе с тем, как отмечал М.Ю.Лермонтов (1814-1841) в стихотворении "Дума" 1839 году, отдельные "грамотей" сидящие за компьютерами и.т.д.: сами к добру и злу постыдно равнодушны. Недавно приводил крылатые слова академика А.Д.Сахарова. Отдельные товарищи сказали, мол чепуха, что он говорил. Надеюсь, никто не скажет, что М.Ю.Лермонтов, тоже чепуху говорил.Тогда М.Ю.Лермонтов говорил, о людях поколения 30-х годов XIX в. в условиях николаевской реакции обреченных на вынужденное бездействие и утративших способность к героической борьбе. Знатоки отмечают, что применялось по отношению к людям морально опустошенным, равнодушным, равнодушным к общественным интересам. Ну и процитирую Михаила Юрьевича:К добру и злу постыдно равнодушны,В начале поприща мы вянем без борьбы;Перед опасностью позорно малодушныИ перед властию презренные рабы.