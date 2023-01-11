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≡ «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45935
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 12:43
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Траурный венок возле закрытого ресторана появился 6 января. На следующий день полицейские сообщили о задержании автора акции. 10 января административный суд Костаная вынес постановление по этому делу.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1072
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 18:03
#30
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Это я не увожу от темы, просто название оказывается популярное
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9131
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 19:07
#31
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Зачем эту глупость так популизировать?
Сейчас молодёжь вся в тиктоке да инстаграмме сидит,за лайки маму родную продадут.
Простив сегодня одному,завтра повылазиет куча идиотов с венками ,гробами и с чем угодно лишь бы это заметили.
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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1472
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 19:53
#32
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Цитата:
abaika95:
А Юджин разве таксист?


А Юджин разве писал про свой флешмоб возле памятника? 8-)
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