«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»

Отправлено: - 19:07

Зачем эту глупость так популизировать?

Сейчас молодёжь вся в тиктоке да инстаграмме сидит,за лайки маму родную продадут.

Простив сегодня одному,завтра повылазиет куча идиотов с венками ,гробами и с чем угодно лишь бы это заметили.