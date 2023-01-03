Отправлено: - 23:00

111: Возлюби того, кто стрелял в Жана Озене.. Ога

111: Юрта Незламности..

111: Открылась в Буче

111: Посетителей кормят пловом и чаем..

Гога: «Юрта несокрушимости»: В Буче появился необычный пункт обогрева .В Бучанском горсовете рассказали, что такой проект заработал при поддержке посольства Казахстана в Украине.Посетителей кормили пловом и поили чаем со сладостями.Всё это конечно трогательно, но это те люди которые руководили беспорядками в Казахстане, они также финансируются западом и им тут безопасно и можно дальше готовить радикалов для нового переворота... https://dzen.ru/b/Y7kvr3pgYXAlkNL3 «Юрта несокрушимости»: В Буче появился необычный пункт обогрева .В Бучанском горсовете рассказали, что такой проект заработал при поддержке посольства Казахстана в Украине.Посетителей кормили пловом и поили чаем со сладостями.Всё это конечно трогательно, но это те люди которые руководили беспорядками в Казахстане, они также финансируются западом и им тут безопасно и можно дальше готовить радикалов для нового переворота...

111: Предлагаешь мне Верить полиции, Правительству, больше чем я люблю собственного сына? Ты считаешь меня за идиота, который верит как ты, своим чиновникам и полиции?

[Исправлено: Эл-починно, 10.01.2023 - 23:02]

Местным органам на заметкуЦитата:Ну ты же возлюбил! )) Цитата:Цитата:Цитата:А тем не менее Гога сообщал: Цитата:То есть тебе они нравятся, да и Пригожин тебе тоже симпатичен, тоже как то отмечал.)) Ты бы определился. Как тобой органы только ещё не заинтересовались? Ведь у тебя ни Родины, ни Флага. Если только это твоя любовь к Родине: Цитата:Ты чего там тогда делаешь? Хаты сдаёшь и налоги не платишь?