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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 39 из 39«1...373839
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Куратор темы: Маркс
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18647
Форумная эклектика
Отправлено: 03.01.23 - 07:58
#571
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за окном вроде тихо,
но служба 112 весь вечер и ночь слало
смски о закрытии дорог.

[Исправлено: alex_60, 03.01.2023 - 14:16]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18647
Форумная эклектика
Отправлено: 05.01.23 - 15:39
#572
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Муратов, лауреат Нобелевской премии,
известный в узких кругах редактор газеты "Новая Газета" .
///Как отметил Муратов, многие сотрудники средств СМИ утверждают,
что слов «му..ла» и «му..к»(точки поставлены мною, в цитате это слова)
нет в запретном списке, в то время как другие уверены,
что его использование повлечет за собой наказание со стороны Роскомнадзора.
В ответном письме руководитель Роскомнадзора Александр Жаров признал,
что такое явление и вправду встречается повсеместно,
и упомянутые слова действительно относятся к бранным,
но не являются нецензурными.
Таким образом упоминание в текстах слов «м..о» и «м..к» не попадает
под действие статьи 4 Закона РФ «О средствах массовой информации». //



[Исправлено: alex_60, 05.01.2023 - 15:40]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18647
Форумная эклектика
Отправлено: 09.01.23 - 16:00
#573
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изучаем значение слов.
Стукачество-Викисловарь.
Значение разг., неодобр. то же, что доносительство;
тайное сотрудничество с властями, начальством и т. п.,
включающее предоставление им обвинительных или
компрометирующих сведений о ком-либо.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18647
Форумная эклектика
Отправлено: 09.01.23 - 16:13
#574
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академик.ру дает такие синономы
к слову стукачество
доносительство
наушничанье
наушничество
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18647
Форумная эклектика
Отправлено: 09.01.23 - 16:18
#575
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есть даже такой закон.
Основной закон диалектики:
количество переходит в стукачество.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18647
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.23 - 18:17
#576
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проснулся.
шпион.
американский.
Американцы забросили к нам шпиона. Уничтожил он парашют, одел фуфайку, дошёл до первой деревни. На завалинке дед сидит. Шпион: «Здорово, дидку!» Дед: «Здравствуй, американский шпион!» Шпион: «Да как же ты меня раскусил!?» Дед: «Да ведь ты же негр!»

[Исправлено: alex_60, 10.01.2023 - 18:21]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18647
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.23 - 18:30
#577
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расстроился американский шпион, плачет,
а дед решил его погонять,как дал пинком под зад, тот и улетел через забор
прямо в грязную лужу.
тут и сказочке конец а кто слушал молодец.

[Исправлено: alex_60, 10.01.2023 - 18:31]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1237
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.23 - 23:00
#578
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Местным органам на заметку
Цитата:
111: Возлюби того, кто стрелял в Жана Озене.. Ога
Ну ты же возлюбил! )) Цитата:
111: Юрта Незламности..
Цитата:
111: Открылась в Буче
Цитата:
111: Посетителей кормят пловом и чаем..
А тем не менее Гога сообщал: Цитата:
Гога: «Юрта несокрушимости»: В Буче появился необычный пункт обогрева .В Бучанском горсовете рассказали, что такой проект заработал при поддержке посольства Казахстана в Украине.Посетителей кормили пловом и поили чаем со сладостями.Всё это конечно трогательно, но это те люди которые руководили беспорядками в Казахстане, они также финансируются западом и им тут безопасно и можно дальше готовить радикалов для нового переворота...
То есть тебе они нравятся, да и Пригожин тебе тоже симпатичен, тоже как то отмечал.)) Ты бы определился. Как тобой органы только ещё не заинтересовались? Ведь у тебя ни Родины, ни Флага. Если только это твоя любовь к Родине: Цитата:
111: Предлагаешь мне Верить полиции, Правительству, больше чем я люблю собственного сына? Ты считаешь меня за идиота, который верит как ты, своим чиновникам и полиции?

Ты чего там тогда делаешь? Хаты сдаёшь и налоги не платишь? 8-) :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 10.01.2023 - 23:02]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1237
Форумная эклектика
Отправлено: 11.01.23 - 00:17
#579
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:lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18647
Форумная эклектика
Отправлено: 11.01.23 - 10:50
#580
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Обьявление.
"Воспитатель ясельной группы,срочно верните
своего воспитанника в манеж".
а то он вообще.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3700
Форумная эклектика
Отправлено: 11.01.23 - 11:14
#581
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18647
Форумная эклектика
Отправлено: 11.01.23 - 19:03
#582
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Болтливый язык до добра не доведет.
попал впросак, не вертись как уж.
взял кредит на утюг,рассчитайся вовремя.
народная мудрость.
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