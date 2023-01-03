Муратов, лауреат Нобелевской премии, известный в узких кругах редактор газеты "Новая Газета" . ///Как отметил Муратов, многие сотрудники средств СМИ утверждают, что слов «му..ла» и «му..к»(точки поставлены мною, в цитате это слова) нет в запретном списке, в то время как другие уверены, что его использование повлечет за собой наказание со стороны Роскомнадзора. В ответном письме руководитель Роскомнадзора Александр Жаров признал, что такое явление и вправду встречается повсеместно, и упомянутые слова действительно относятся к бранным, но не являются нецензурными. Таким образом упоминание в текстах слов «м..о» и «м..к» не попадает под действие статьи 4 Закона РФ «О средствах массовой информации». //
изучаем значение слов. Стукачество-Викисловарь. Значение разг., неодобр. то же, что доносительство; тайное сотрудничество с властями, начальством и т. п., включающее предоставление им обвинительных или компрометирующих сведений о ком-либо.
проснулся. шпион. американский. Американцы забросили к нам шпиона. Уничтожил он парашют, одел фуфайку, дошёл до первой деревни. На завалинке дед сидит. Шпион: «Здорово, дидку!» Дед: «Здравствуй, американский шпион!» Шпион: «Да как же ты меня раскусил!?» Дед: «Да ведь ты же негр!»
Гога: «Юрта несокрушимости»: В Буче появился необычный пункт обогрева .В Бучанском горсовете рассказали, что такой проект заработал при поддержке посольства Казахстана в Украине.Посетителей кормили пловом и поили чаем со сладостями.Всё это конечно трогательно, но это те люди которые руководили беспорядками в Казахстане, они также финансируются западом и им тут безопасно и можно дальше готовить радикалов для нового переворота...
То есть тебе они нравятся, да и Пригожин тебе тоже симпатичен, тоже как то отмечал.)) Ты бы определился. Как тобой органы только ещё не заинтересовались? Ведь у тебя ни Родины, ни Флага. Если только это твоя любовь к Родине: Цитата:
111: Предлагаешь мне Верить полиции, Правительству, больше чем я люблю собственного сына? Ты считаешь меня за идиота, который верит как ты, своим чиновникам и полиции?
Ты чего там тогда делаешь? Хаты сдаёшь и налоги не платишь?
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