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«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45935
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 10.01.23 - 22:18
В КТЭК отметили, что за текущий отопительный сезон в микрорайоне Аэропорт несколько раз устраняли порывы. В настоящее время готовится бюджетная заявка на проект реконструкции тепловых сетей стоимость почти 1 млрд тенге.
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Re: «Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых...
Отправлено: 11.01.23 - 17:43
Цитата:
----Ни в коем случае . Просто у нас в новых жилых такие ставят . Но и климат тут теплее .Цитата:
---Я не знаю .Не специалист .
Victor Yang:
вы хотите сказать
вы хотите сказать
----Ни в коем случае . Просто у нас в новых жилых такие ставят . Но и климат тут теплее .Цитата:
Victor Yang:
будут выгоднее
будут выгоднее
---Я не знаю .Не специалист .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 05.02.15
- Сообщений:
- 1072
Re: «Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых...
Отправлено: 11.01.23 - 17:53
Цитата:
Разные цели и задачи, госэкспертиза рассматривает вопрос о соответствии проекта нормам и правилам, в частности строительным каждого дома.а в целом глобально,в масштабе будет этим заниматься госэкспертиза? Конечно есть нормы пропускной способности той же самой ул. Назарбаева, но соотнести это с количеством квартир в новых микрорайонах, количеством авто, в каждой квартире этим вряд ли госэкспертиза будет заниматься. И потом госэкспертизаопирается на наши СНИПы, а насколько они сейчас соответствуют нынешним реалиям? СЪездите в Юбилейный, утром во дворы не заедешь поток машин на работу, вечером не выедешь, поток машин с работы. Проектировщики проектировали по СНИПам, строители не имеют права отступить от проекта. И что касается госэкспертизы , когда был там начальником Макаренко, то да , было сложно пройти
Victor Yang:
На это есть Госэкспертиза на крупные проекты
На это есть Госэкспертиза на крупные проекты
Разные цели и задачи, госэкспертиза рассматривает вопрос о соответствии проекта нормам и правилам, в частности строительным каждого дома.а в целом глобально,в масштабе будет этим заниматься госэкспертиза? Конечно есть нормы пропускной способности той же самой ул. Назарбаева, но соотнести это с количеством квартир в новых микрорайонах, количеством авто, в каждой квартире этим вряд ли госэкспертиза будет заниматься. И потом госэкспертизаопирается на наши СНИПы, а насколько они сейчас соответствуют нынешним реалиям? СЪездите в Юбилейный, утром во дворы не заедешь поток машин на работу, вечером не выедешь, поток машин с работы. Проектировщики проектировали по СНИПам, строители не имеют права отступить от проекта. И что касается госэкспертизы , когда был там начальником Макаренко, то да , было сложно пройти
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15474
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 11.01.23 - 18:03
Цитата:
Вот это важный фактор. В теплом климате теплосети действительно невыгодны.
Цитата:
На крупные проекты делается ТЭО, которое тоже экспертизу проводит. И наша экспертиза не ограничивается нормами и правилами - многие "от себя" добавляют замечания.
Цитата:
Этим статистика занимается и, соответственно, в нормы вносится.
Цитата:
Они полностью были обновлены в 2014-м году - вместо СНиПов сейчас Строительные нормы (СН РК) и Своды правил (СП РК). Кроме них - санитарные правила, пожарные правила, технические регламенты.
Гога:
Но и климат тут теплее
Но и климат тут теплее
Вот это важный фактор. В теплом климате теплосети действительно невыгодны.
Цитата:
saba:
а в целом глобально,в масштабе будет этим заниматься госэкспертиза?
а в целом глобально,в масштабе будет этим заниматься госэкспертиза?
На крупные проекты делается ТЭО, которое тоже экспертизу проводит. И наша экспертиза не ограничивается нормами и правилами - многие "от себя" добавляют замечания.
Цитата:
saba:
но соотнести это с количеством квартир в новых микрорайонах, количеством авто, в каждой квартире этим вряд ли госэкспертиза будет заниматься.
но соотнести это с количеством квартир в новых микрорайонах, количеством авто, в каждой квартире этим вряд ли госэкспертиза будет заниматься.
Этим статистика занимается и, соответственно, в нормы вносится.
Цитата:
saba:
И потом госэкспертиза опирается на наши СНИПы, а насколько они сейчас соответствуют нынешним реалиям?
И потом госэкспертиза опирается на наши СНИПы, а насколько они сейчас соответствуют нынешним реалиям?
Они полностью были обновлены в 2014-м году - вместо СНиПов сейчас Строительные нормы (СН РК) и Своды правил (СП РК). Кроме них - санитарные правила, пожарные правила, технические регламенты.
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 11.01.23 - 19:01
Цитата:
Индивидуальный газовый котёл в каждую квартиру и забыть как страшный сон про все эти магистральные трубопроводы за миллиарды тенге.
Victor Yang:
Но, как я понимаю, вы хотите сказать что вот такие модульные котельные при домах будут выгоднее нескольких районных котельных с теплосетями?
Но, как я понимаю, вы хотите сказать что вот такие модульные котельные при домах будут выгоднее нескольких районных котельных с теплосетями?
Индивидуальный газовый котёл в каждую квартиру и забыть как страшный сон про все эти магистральные трубопроводы за миллиарды тенге.
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 11.01.23 - 19:11
Цитата:
----Выше 10ого этажа законом запрещено проводить газ . И ставят только электроплиты .
Добринцофф:
Индивидуальный газовый котёл в каждую квартиру
Индивидуальный газовый котёл в каждую квартиру
----Выше 10ого этажа законом запрещено проводить газ . И ставят только электроплиты .
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 11.01.23 - 19:13
Цитата:
Уже можно
Сняты ограничения на газификацию многоэтажек выше 10 этажей
Гога:
Выше 10ого этажа законом запрещено проводить газ
Выше 10ого этажа законом запрещено проводить газ
Уже можно
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 11.01.23 - 19:14
Цитата:
----В старых домах , построенных в СССР - там как раз теплосети . Это в старой части города . Новостройки как бы на окраинах - там уже модульные котельные .
Victor Yang:
теплосети действительно невыгодны
теплосети действительно невыгодны
----В старых домах , построенных в СССР - там как раз теплосети . Это в старой части города . Новостройки как бы на окраинах - там уже модульные котельные .
«Мы боремся с озером» - Заменить сгнившую из-за грунтовых вод теплотрассу нужно в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 11.01.23 - 19:26
Цитата:
----Не знал . Но вот что прочел - нерентабельно .https://geostart.ru/post/10191
Добринцофф:
Уже можно
Уже можно
----Не знал . Но вот что прочел - нерентабельно .https://geostart.ru/post/10191
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