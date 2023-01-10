Отправлено: - 18:03

Гога:

Но и климат тут теплее

saba:

а в целом глобально,в масштабе будет этим заниматься госэкспертиза?

saba:

но соотнести это с количеством квартир в новых микрорайонах, количеством авто, в каждой квартире этим вряд ли госэкспертиза будет заниматься.

saba:

И потом госэкспертиза опирается на наши СНИПы, а насколько они сейчас соответствуют нынешним реалиям?

Цитата:Вот это важный фактор. В теплом климате теплосети действительно невыгодны.Цитата:На крупные проекты делается ТЭО, которое тоже экспертизу проводит. И наша экспертиза не ограничивается нормами и правилами - многие "от себя" добавляют замечания.Цитата:Этим статистика занимается и, соответственно, в нормы вносится.Цитата:Они полностью были обновлены в 2014-м году - вместо СНиПов сейчас Строительные нормы (СН РК) и Своды правил (СП РК). Кроме них - санитарные правила, пожарные правила, технические регламенты.