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«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
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