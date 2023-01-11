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≡ «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45935
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 12:43
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Траурный венок возле закрытого ресторана появился 6 января. На следующий день полицейские сообщили о задержании автора акции. 10 января административный суд Костаная вынес постановление по этому делу.
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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1472
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 14:37
#15
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Цитата:
111:
Но я то вышел все равно..


Тем более был удивителен твой вопрос (после переезда на ПМЖ на Аль-Фараби в Костанай) о тогдашнем местонахождении областной филармонии. Если б ты сидел на лавке возле памятника, достаточно было взглянуть наискосок через Тарана, там не увидеть невозможно было. Как так? Возле памятника сидел, а филармонию не увидел :-o Тогда не стал тебя носом тыкать в такую несостыковочку...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13336
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:48
#16
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Цитата:
Tenkisch: А вы ,Абайка, не боитесь наказания за оскорбление судьи?
Нет Потому что никто не задет и не оскорблен) Цитата:
111: Но для этого же она сказала, здание например не должно работать, тогда никто не виноват..
Когда судьи нет дома можно ли считать что здание в это время не работает?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13336
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:51
#17
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Цитата:
yudjin: какой там пикет? там на машине подъехал, окошко приоткрыл и копейки бросил к памятнику. Так же было, Заканыч? Кроме меня в акимат на слушания по переименованию улицы Тарана никто не ходил. Я по крайне мере встал перед депутатами и высказал в лицо им свое презрение.
Юджин обиделся что не он первый дартантян на деревне))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21574
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:52
#18
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Цитата:
yudjin:
какой там пикет? там на машине подъехал, окошко приоткрыл и ко

Я же скидывал фото, если помнишь..
Ну как то врать думаю зачем?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21574
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:52
#19
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Цитата:
abaika95:
Когда судьи нет дома можно ли считать что здание в это время не работает?))

Не, там же конкретно не работало вроде..
Хотя откуда появился директор Мака или как его там, наверно работало, я что то не пойму

[Исправлено: 111, 11.01.2023 - 14:53]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21574
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:56
#20
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Цитата:
yudjin:
Кроме меня в акимат на слушания по переименованию улицы Тарана никто не ходил. Я по крайне мере встал перед депутатами и высказал в лицо им

Ах, это..
Тоже на автомобиле?
Мне кажется это больше для словца, для наигранности..
Иначе с тобой бы пришли и другие участники форума, кто типа против переименований..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13336
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 15:21
#21
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Цитата:
111:
Не, там же конкретно не работало вроде.. Хотя откуда появился директор Мака или как его там, наверно работало, я что то не пойму

Вот тут и кроется не понимание данной статьи у судьи
Если бы сказать что здание не работало то ладно,оно пустое стоит,коробка, то да венок у такого задания никого не оскорбляет (и то не факт)
Но здание когда на нем вывеска бренда да темболее внутри ещё ничего не вывезено и вся реклама на виду то по сути это хулиганство и владелец вполне адекватно поступает когда пишет заявление по факту нарушения его прав
Не каждый оценивает юмор особенно в части того когда из за этого юмора ты терпишь репутационные потери (а значит и бабки)
На западе пареньку пару недель общественных работ бы впендирюли
А судье выговор за не понимание законов
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13336
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 15:26
#22
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Цитата:
111:
Кроме меня в акимат на слушания по переименованию улицы Тарана никто не ходил. Я по крайне мере встал перед депутатами и высказал в лицо им

Мне так смешно что Юджин это подаёт как некий героизм
Высказать в лицо депутатам что ты против чего-то что они решили)))
Да плевать им на твое мнение хоть в лицо хоть за глаза ты им это говори))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5761
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 15:43
#23
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Когда я ещё работал за прилавком, случалось нерадивая продавщица продала то пиво или сигарет бородатому подростку. Следом заходят полисмены и начинается театр. Однако мы тоже не пальцем деланные. Продавец одевает пальто и сваливает домой через задний проход(в подъезд), и тут выхожу Я.
Что вам угодно?
Тут продали сигареты(пиво) подростку
Когда, кто и что именно продали?
Сисястый или бородатый подросток теряется в показаниях и утверждает что ей(ему) продали товар
Я прошу указать пальцем кто это сделал и вся толпа(очередь) ждёт ответа
Подросток ни тык-мык, не знает что и сказать, мол ушла тетя туда
Я требую пройти туда и вывести нехорошую тетю, а там никого и под рев толпы проверяющие с позором покидают сцену
Занавес закрылся под бурные аплодисменты зрителей
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7091
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 15:46
#24
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Цитата:
Козлов я:
БешбарМак.
----это в Краснодаре , только почему-то , через -И-

[Исправлено: Гога, 11.01.2023 - 12:48]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15474
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 15:49
#25
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Цитата:
сайлау курманов:
случалось нерадивая продавщица продала то пиво или сигарет бородатому подростку

Сейчас по закону по умолчанию нужно документы требовать.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
188
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 15:53
#26
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Так макдональс то ушёл. Для нашего потребителя он умер.
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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1472
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 16:23
#27
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Цитата:
abaika95:
Юджин это подаёт как некий героизм


Ты сейчас обесценил в наших глазах "подвиг" таксиста. Сколько воплей тогда было и биения себя пяткой в грудь: "Вот я один на защиту встал, флешмоб провёл, на лавке возле памятника сидел!!! А вы... Вы мне не поверилиииии..." 8-) :-o :-P
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13336
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 17:22
#28
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Цитата:
Сыкымы:
Ты сейчас обесценил в наших глазах "подвиг" таксиста. Сколько воплей тогда было и биения себя пяткой в грудь: "Вот я один на защиту встал,

А Юджин разве таксист? Я думал он больше дачник,по картошке спец)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1072
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 18:02
#29
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Цитата:
Гога:
Краснодаре

Рогозин в ДНР тоже сидел в кафе Шеш Беш, я ещё подумал может выходцы из Костаная открыли
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