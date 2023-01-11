Отправлено: - 14:48

Tenkisch: А вы ,Абайка, не боитесь наказания за оскорбление судьи?

111: Но для этого же она сказала, здание например не должно работать, тогда никто не виноват..

Цитата:Нет Потому что никто не задет и не оскорблен) Цитата:Когда судьи нет дома можно ли считать что здание в это время не работает?))