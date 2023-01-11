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«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45935
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 12:43
Траурный венок возле закрытого ресторана появился 6 января. На следующий день полицейские сообщили о задержании автора акции. 10 января административный суд Костаная вынес постановление по этому делу.
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Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 14:37
Цитата:
Тем более был удивителен твой вопрос (после переезда на ПМЖ на Аль-Фараби в Костанай) о тогдашнем местонахождении областной филармонии. Если б ты сидел на лавке возле памятника, достаточно было взглянуть наискосок через Тарана, там не увидеть невозможно было. Как так? Возле памятника сидел, а филармонию не увидел Тогда не стал тебя носом тыкать в такую несостыковочку...
111:
Но я то вышел все равно..
Но я то вышел все равно..
Тем более был удивителен твой вопрос (после переезда на ПМЖ на Аль-Фараби в Костанай) о тогдашнем местонахождении областной филармонии. Если б ты сидел на лавке возле памятника, достаточно было взглянуть наискосок через Тарана, там не увидеть невозможно было. Как так? Возле памятника сидел, а филармонию не увидел Тогда не стал тебя носом тыкать в такую несостыковочку...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13336
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:48
Цитата:
Tenkisch: А вы ,Абайка, не боитесь наказания за оскорбление судьи?Нет Потому что никто не задет и не оскорблен) Цитата:
111: Но для этого же она сказала, здание например не должно работать, тогда никто не виноват..Когда судьи нет дома можно ли считать что здание в это время не работает?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13336
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:51
Цитата:
yudjin: какой там пикет? там на машине подъехал, окошко приоткрыл и копейки бросил к памятнику. Так же было, Заканыч? Кроме меня в акимат на слушания по переименованию улицы Тарана никто не ходил. Я по крайне мере встал перед депутатами и высказал в лицо им свое презрение.Юджин обиделся что не он первый дартантян на деревне))
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:52
Цитата:
Я же скидывал фото, если помнишь..
Ну как то врать думаю зачем?
yudjin:
какой там пикет? там на машине подъехал, окошко приоткрыл и ко
какой там пикет? там на машине подъехал, окошко приоткрыл и ко
Я же скидывал фото, если помнишь..
Ну как то врать думаю зачем?
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:52
Цитата:
Не, там же конкретно не работало вроде..
Хотя откуда появился директор Мака или как его там, наверно работало, я что то не пойму
[Исправлено: 111, 11.01.2023 - 14:53]
abaika95:
Когда судьи нет дома можно ли считать что здание в это время не работает?))
Когда судьи нет дома можно ли считать что здание в это время не работает?))
Не, там же конкретно не работало вроде..
Хотя откуда появился директор Мака или как его там, наверно работало, я что то не пойму
[Исправлено: 111, 11.01.2023 - 14:53]
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:56
Цитата:
Ах, это..
Тоже на автомобиле?
Мне кажется это больше для словца, для наигранности..
Иначе с тобой бы пришли и другие участники форума, кто типа против переименований..
yudjin:
Кроме меня в акимат на слушания по переименованию улицы Тарана никто не ходил. Я по крайне мере встал перед депутатами и высказал в лицо им
Кроме меня в акимат на слушания по переименованию улицы Тарана никто не ходил. Я по крайне мере встал перед депутатами и высказал в лицо им
Ах, это..
Тоже на автомобиле?
Мне кажется это больше для словца, для наигранности..
Иначе с тобой бы пришли и другие участники форума, кто типа против переименований..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13336
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 15:21
Цитата:
Вот тут и кроется не понимание данной статьи у судьи
Если бы сказать что здание не работало то ладно,оно пустое стоит,коробка, то да венок у такого задания никого не оскорбляет (и то не факт)
Но здание когда на нем вывеска бренда да темболее внутри ещё ничего не вывезено и вся реклама на виду то по сути это хулиганство и владелец вполне адекватно поступает когда пишет заявление по факту нарушения его прав
Не каждый оценивает юмор особенно в части того когда из за этого юмора ты терпишь репутационные потери (а значит и бабки)
На западе пареньку пару недель общественных работ бы впендирюли
А судье выговор за не понимание законов
111:
Не, там же конкретно не работало вроде.. Хотя откуда появился директор Мака или как его там, наверно работало, я что то не пойму
Не, там же конкретно не работало вроде.. Хотя откуда появился директор Мака или как его там, наверно работало, я что то не пойму
Вот тут и кроется не понимание данной статьи у судьи
Если бы сказать что здание не работало то ладно,оно пустое стоит,коробка, то да венок у такого задания никого не оскорбляет (и то не факт)
Но здание когда на нем вывеска бренда да темболее внутри ещё ничего не вывезено и вся реклама на виду то по сути это хулиганство и владелец вполне адекватно поступает когда пишет заявление по факту нарушения его прав
Не каждый оценивает юмор особенно в части того когда из за этого юмора ты терпишь репутационные потери (а значит и бабки)
На западе пареньку пару недель общественных работ бы впендирюли
А судье выговор за не понимание законов
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13336
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 15:26
Цитата:
Мне так смешно что Юджин это подаёт как некий героизм
Высказать в лицо депутатам что ты против чего-то что они решили)))
Да плевать им на твое мнение хоть в лицо хоть за глаза ты им это говори))
111:
Кроме меня в акимат на слушания по переименованию улицы Тарана никто не ходил. Я по крайне мере встал перед депутатами и высказал в лицо им
Кроме меня в акимат на слушания по переименованию улицы Тарана никто не ходил. Я по крайне мере встал перед депутатами и высказал в лицо им
Мне так смешно что Юджин это подаёт как некий героизм
Высказать в лицо депутатам что ты против чего-то что они решили)))
Да плевать им на твое мнение хоть в лицо хоть за глаза ты им это говори))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5761
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 15:43
Когда я ещё работал за прилавком, случалось нерадивая продавщица продала то пиво или сигарет бородатому подростку. Следом заходят полисмены и начинается театр. Однако мы тоже не пальцем деланные. Продавец одевает пальто и сваливает домой через задний проход(в подъезд), и тут выхожу Я.
Что вам угодно?
Тут продали сигареты(пиво) подростку
Когда, кто и что именно продали?
Сисястый или бородатый подросток теряется в показаниях и утверждает что ей(ему) продали товар
Я прошу указать пальцем кто это сделал и вся толпа(очередь) ждёт ответа
Подросток ни тык-мык, не знает что и сказать, мол ушла тетя туда
Я требую пройти туда и вывести нехорошую тетю, а там никого и под рев толпы проверяющие с позором покидают сцену
Занавес закрылся под бурные аплодисменты зрителей
Что вам угодно?
Тут продали сигареты(пиво) подростку
Когда, кто и что именно продали?
Сисястый или бородатый подросток теряется в показаниях и утверждает что ей(ему) продали товар
Я прошу указать пальцем кто это сделал и вся толпа(очередь) ждёт ответа
Подросток ни тык-мык, не знает что и сказать, мол ушла тетя туда
Я требую пройти туда и вывести нехорошую тетю, а там никого и под рев толпы проверяющие с позором покидают сцену
Занавес закрылся под бурные аплодисменты зрителей
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7091
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 15:46
Цитата:
[Исправлено: Гога, 11.01.2023 - 12:48]
Козлов я:----это в Краснодаре , только почему-то , через -И-
БешбарМак.
БешбарМак.
[Исправлено: Гога, 11.01.2023 - 12:48]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15474
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 15:49
Цитата:
Сейчас по закону по умолчанию нужно документы требовать.
сайлау курманов:
случалось нерадивая продавщица продала то пиво или сигарет бородатому подростку
случалось нерадивая продавщица продала то пиво или сигарет бородатому подростку
Сейчас по закону по умолчанию нужно документы требовать.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 188
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 15:53
Так макдональс то ушёл. Для нашего потребителя он умер.
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 16:23
Цитата:
Ты сейчас обесценил в наших глазах "подвиг" таксиста. Сколько воплей тогда было и биения себя пяткой в грудь: "Вот я один на защиту встал, флешмоб провёл, на лавке возле памятника сидел!!! А вы... Вы мне не поверилиииии..."
abaika95:
Юджин это подаёт как некий героизм
Юджин это подаёт как некий героизм
Ты сейчас обесценил в наших глазах "подвиг" таксиста. Сколько воплей тогда было и биения себя пяткой в грудь: "Вот я один на защиту встал, флешмоб провёл, на лавке возле памятника сидел!!! А вы... Вы мне не поверилиииии..."
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13336
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 17:22
Цитата:
А Юджин разве таксист? Я думал он больше дачник,по картошке спец)
Сыкымы:
Ты сейчас обесценил в наших глазах "подвиг" таксиста. Сколько воплей тогда было и биения себя пяткой в грудь: "Вот я один на защиту встал,
Ты сейчас обесценил в наших глазах "подвиг" таксиста. Сколько воплей тогда было и биения себя пяткой в грудь: "Вот я один на защиту встал,
А Юджин разве таксист? Я думал он больше дачник,по картошке спец)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1072
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 18:02
Цитата:
Рогозин в ДНР тоже сидел в кафе Шеш Беш, я ещё подумал может выходцы из Костаная открыли
Гога:
Краснодаре
Краснодаре
Рогозин в ДНР тоже сидел в кафе Шеш Беш, я ещё подумал может выходцы из Костаная открыли
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