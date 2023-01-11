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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3700
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.01.23 - 10:26
#9976
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Цитата:
111:
Анналена Бербок, глава МИД Германии, которую обозвал Медведев, уже в Харькове.
Договорились о новых поставках оружия по тяжелей..
Вот и ответ на все обзывания..
Обзывать, удел слабых и покорных.


На форуме отдельные "грамотеи" говорят, что якобы добро победит зло.
На мой взгляд, они не вникают в суть. Кто хотел и хочет лишить государственности Украины? Образно поработить свободолюбивых украинцев. Которые консолидировались назло врагам и яростно сопротивляются, отстаивают, защищают свои земли, семьи.

Вместе с тем, как отмечал М.Ю.Лермонтов (1814-1841) в стихотворении "Дума" 1839 году, отдельные "грамотей" сидящие за компьютерами и.т.д.: сами к добру и злу постыдно равнодушны. Недавно приводил крылатые слова академика А.Д.Сахарова. Отдельные товарищи сказали, мол чепуха, что он говорил. Надеюсь, никто не скажет, что М.Ю.Лермонтов, тоже чепуху говорил.

Тогда М.Ю.Лермонтов говорил, о людях поколения 30-х годов XIX в. в условиях николаевской реакции обреченных на вынужденное бездействие и утративших способность к героической борьбе. Знатоки отмечают, что применялось по отношению к людям морально опустошенным, равнодушным, равнодушным к общественным интересам. Ну и процитирую Михаила Юрьевича:

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию презренные рабы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21573
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.01.23 - 14:15
#9977
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А что там в Германии то, тоже террористы напали что ли с целью свержения Шольца?
Сейчас моя Тик Ток смотрит, там что то страшное..
Главное чтоб они оружие не переставали поставлять Украине..
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