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≡ Театр Кабуки - костанайские гастроли
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45935
Театр Кабуки - костанайские гастроли
Отправлено: 11.01.23 - 10:39
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Представляю вниманию читателя 3-часовую трагикомедию (много музыкальных пауз, смены декораций и костюмов). Все события и герои вымышлены. Любые совпадения с реальными личностями случайны.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2918
Театр Кабуки - костанайские гастроли
Отправлено: 11.01.23 - 10:39
#1
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ну, что же, вот это уже интересней. Но совсем другой стиль и слог, далекий от прежних ахиней автора. Кто-же, интересно, Ильясу на сей раз писал текст? Журналисты НГ, колитесь, кто стал переписывать бредятину Ильяса перед публикацией? Стиль профессионального журналиста теперь уж явно виден.

[Исправлено: юля елиссева, 11.01.2023 - 10:41]
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
360
Re: Театр Кабуки - костанайские гастроли
Отправлено: 11.01.23 - 12:51
#2
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Смешались в кучу кони, люди
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
360
Re: Театр Кабуки - костанайские гастроли
Отправлено: 11.01.23 - 12:54
#3
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Цитата:
юля елиссева:
колитесь

Кеша, я не узнаю вас в гриме
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21573
Театр Кабуки - костанайские гастроли
Отправлено: 11.01.23 - 14:12
#4
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Из знакомого тут только Автоваз..
Но наверно статья хорошая..
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