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«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45935
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 12:43
Траурный венок возле закрытого ресторана появился 6 января. На следующий день полицейские сообщили о задержании автора акции. 10 января административный суд Костаная вынес постановление по этому делу.
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Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 12:43
Свободу Юрию Деточкину!
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 229
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 13:04
А мотивировать граждан создавать что то свое наше царство государство не собирается? так и будем слепо преклонятся перед западом? А потом обижаться что нас за цивилизованных людей не считают? Ну так нужно разорвать этот круг! А то как в притче: Почему ты бедный? потому что тупой, а почему ты тупой? потому что бедный!
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 13:12
Цитата:
Народ уже все создал. Нужно только оформить франшизу - БешбарМак.
Tenkisch:
А мотивировать граждан создавать что то свое наше царство государство не собирается?
А мотивировать граждан создавать что то свое наше царство государство не собирается?
Народ уже все создал. Нужно только оформить франшизу - БешбарМак.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2918
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 13:14
Браво, судье!
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 13:16
Вот что значит молодость..
Если из нас ни один старичок никогда ничего такого не делал, только возмущались в комментах, да по поводу того же переименования, дико боясь выйти и сделать хоть что то, этот молодой человек переплюнул всех нас..
Ну от нас жди только комменты конечно же, мы если что поддержим тебя тут, или наоборот..
Если из нас ни один старичок никогда ничего такого не делал, только возмущались в комментах, да по поводу того же переименования, дико боясь выйти и сделать хоть что то, этот молодой человек переплюнул всех нас..
Ну от нас жди только комменты конечно же, мы если что поддержим тебя тут, или наоборот..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13333
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 13:41
Судья не стала разгонять шумиху в этом деле и быстро замяла дело что правильно
Но зря она полезла комментировать от себя т.к.если докапываться по сути и по гамбургскому счету она сглупила
Ведь из ее речи следует что теперь любой идиот будет так шутить развешивая везде траурные венки и ему за это ничего не будет
На здания на машины на магазины будут вешать и никто не имеет права оскорбиться потомучто судья думает что тут нет хулиганства
И чем эти идиоты будут отличаются от идиота который повесил надпись глобус костаная и которого гоняли по хулиганке?
Ничем
Так что судья только усугибла ситуацию раскрыв рот и от себя уже решив добавить бреда
Надеюсь возле ее дома шутники венков вешать не будут а то мало ли,директор мака тоже окажется с юмором)))
Но зря она полезла комментировать от себя т.к.если докапываться по сути и по гамбургскому счету она сглупила
Ведь из ее речи следует что теперь любой идиот будет так шутить развешивая везде траурные венки и ему за это ничего не будет
На здания на машины на магазины будут вешать и никто не имеет права оскорбиться потомучто судья думает что тут нет хулиганства
И чем эти идиоты будут отличаются от идиота который повесил надпись глобус костаная и которого гоняли по хулиганке?
Ничем
Так что судья только усугибла ситуацию раскрыв рот и от себя уже решив добавить бреда
Надеюсь возле ее дома шутники венков вешать не будут а то мало ли,директор мака тоже окажется с юмором)))
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 229
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 13:54
А вы ,Абайка, не боитесь наказания за оскорбление судьи?
[Исправлено: Домовенок, 11.01.2023 - 14:05]
[Исправлено: Домовенок, 11.01.2023 - 14:05]
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 14:00
Цитата:
А как же одиночный пикет, памятник, сидение на лавке по ул. тогда ещё Тарана? забыл или всё-таки насвистел в очередной раз?
111:
Если из нас ни один старичок никогда ничего такого не делал, только возмущались в комментах, да по поводу того же переименования, дико боясь выйти и сделать хоть что то
Если из нас ни один старичок никогда ничего такого не делал, только возмущались в комментах, да по поводу того же переименования, дико боясь выйти и сделать хоть что то
А как же одиночный пикет, памятник, сидение на лавке по ул. тогда ещё Тарана? забыл или всё-таки насвистел в очередной раз?
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:01
Цитата:
Но для этого же она сказала, здание например не должно работать, тогда никто не виноват..
abaika95:
На здания на машины на магазины будут вешать и никто не имеет права оскорбиться
На здания на машины на магазины будут вешать и никто не имеет права оскорбиться
Но для этого же она сказала, здание например не должно работать, тогда никто не виноват..
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:09
Цитата:
Да фото искал перед этим, блин, наверно выкинул.
Как этому пацану докажешь, что тоже выходил, но тогда это был не митинг, это был флешмоб, и как все тут были против этого, боялись..
Даже из редакции сказали, что это митинг, а не флешмоб и предупредили..
Но я то вышел все равно..
И как меня тут восприняли?
Чуть ли не террористом, нарушителем законов Мира..
Сыкымы:
А как же одиночный пикет, памятник, сидение
А как же одиночный пикет, памятник, сидение
Да фото искал перед этим, блин, наверно выкинул.
Как этому пацану докажешь, что тоже выходил, но тогда это был не митинг, это был флешмоб, и как все тут были против этого, боялись..
Даже из редакции сказали, что это митинг, а не флешмоб и предупредили..
Но я то вышел все равно..
И как меня тут восприняли?
Чуть ли не террористом, нарушителем законов Мира..
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.04.21
- Сообщений:
- 3
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:10
Комментарий проходит проверку.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8965
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:19
Цитата:
какой там пикет? там на машине подъехал, окошко приоткрыл и копейки бросил к памятнику. Так же было, Заканыч?
Кроме меня в акимат на слушания по переименованию улицы Тарана никто не ходил. Я по крайне мере встал перед депутатами и высказал в лицо им свое презрение.
Сыкымы:
А как же одиночный пикет, памятник, сидение на лавке по ул. тогда ещё Тарана?
А как же одиночный пикет, памятник, сидение на лавке по ул. тогда ещё Тарана?
какой там пикет? там на машине подъехал, окошко приоткрыл и копейки бросил к памятнику. Так же было, Заканыч?
Кроме меня в акимат на слушания по переименованию улицы Тарана никто не ходил. Я по крайне мере встал перед депутатами и высказал в лицо им свое презрение.
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:25
Комментарий проходит проверку.
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:26
Комментарий проходит проверку.
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