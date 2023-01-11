Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...

Отправлено: - 13:41

Судья не стала разгонять шумиху в этом деле и быстро замяла дело что правильно

Но зря она полезла комментировать от себя т.к.если докапываться по сути и по гамбургскому счету она сглупила

Ведь из ее речи следует что теперь любой идиот будет так шутить развешивая везде траурные венки и ему за это ничего не будет

На здания на машины на магазины будут вешать и никто не имеет права оскорбиться потомучто судья думает что тут нет хулиганства

И чем эти идиоты будут отличаются от идиота который повесил надпись глобус костаная и которого гоняли по хулиганке?

Ничем

Так что судья только усугибла ситуацию раскрыв рот и от себя уже решив добавить бреда

Надеюсь возле ее дома шутники венков вешать не будут а то мало ли,директор мака тоже окажется с юмором)))