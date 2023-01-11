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≡ «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45935
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 12:43
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Траурный венок возле закрытого ресторана появился 6 января. На следующий день полицейские сообщили о задержании автора акции. 10 января административный суд Костаная вынес постановление по этому делу.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2994
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 12:43
#1
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Свободу Юрию Деточкину! :lol:
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
229
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 13:04
#2
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А мотивировать граждан создавать что то свое наше царство государство не собирается? так и будем слепо преклонятся перед западом? А потом обижаться что нас за цивилизованных людей не считают? Ну так нужно разорвать этот круг! А то как в притче: Почему ты бедный? потому что тупой, а почему ты тупой? потому что бедный! :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2994
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 13:12
#3
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Цитата:
Tenkisch:
А мотивировать граждан создавать что то свое наше царство государство не собирается?

Народ уже все создал. Нужно только оформить франшизу - БешбарМак. ;-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2918
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 13:14
#4
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Браво, судье!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21573
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 13:16
#5
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Вот что значит молодость..
Если из нас ни один старичок никогда ничего такого не делал, только возмущались в комментах, да по поводу того же переименования, дико боясь выйти и сделать хоть что то, этот молодой человек переплюнул всех нас..
Ну от нас жди только комменты конечно же, мы если что поддержим тебя тут, или наоборот..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13333
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 13:41
#6
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Судья не стала разгонять шумиху в этом деле и быстро замяла дело что правильно
Но зря она полезла комментировать от себя т.к.если докапываться по сути и по гамбургскому счету она сглупила
Ведь из ее речи следует что теперь любой идиот будет так шутить развешивая везде траурные венки и ему за это ничего не будет
На здания на машины на магазины будут вешать и никто не имеет права оскорбиться потомучто судья думает что тут нет хулиганства
И чем эти идиоты будут отличаются от идиота который повесил надпись глобус костаная и которого гоняли по хулиганке?
Ничем
Так что судья только усугибла ситуацию раскрыв рот и от себя уже решив добавить бреда
Надеюсь возле ее дома шутники венков вешать не будут а то мало ли,директор мака тоже окажется с юмором)))
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
229
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 13:54
#7
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А вы ,Абайка, не боитесь наказания за оскорбление судьи?

[Исправлено: Домовенок, 11.01.2023 - 14:05]
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1470
Re: «Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» -...
Отправлено: 11.01.23 - 14:00
#8
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Цитата:
111:
Если из нас ни один старичок никогда ничего такого не делал, только возмущались в комментах, да по поводу того же переименования, дико боясь выйти и сделать хоть что то


А как же одиночный пикет, памятник, сидение на лавке по ул. тогда ещё Тарана? забыл или всё-таки насвистел в очередной раз?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21573
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:01
#9
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Цитата:
abaika95:
На здания на машины на магазины будут вешать и никто не имеет права оскорбиться

Но для этого же она сказала, здание например не должно работать, тогда никто не виноват..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21573
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:09
#10
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Цитата:
Сыкымы:
А как же одиночный пикет, памятник, сидение

Да фото искал перед этим, блин, наверно выкинул.
Как этому пацану докажешь, что тоже выходил, но тогда это был не митинг, это был флешмоб, и как все тут были против этого, боялись..
Даже из редакции сказали, что это митинг, а не флешмоб и предупредили..
Но я то вышел все равно..
И как меня тут восприняли?
Чуть ли не террористом, нарушителем законов Мира..
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Tatyan
§ Tatyan
(Пользователи)
Регистрация:
16.04.21
Сообщений:
3
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:10
#11
Комментарий проходит проверку.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8965
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:19
#12
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Цитата:
Сыкымы:
А как же одиночный пикет, памятник, сидение на лавке по ул. тогда ещё Тарана?

какой там пикет? там на машине подъехал, окошко приоткрыл и копейки бросил к памятнику. Так же было, Заканыч?

Кроме меня в акимат на слушания по переименованию улицы Тарана никто не ходил. Я по крайне мере встал перед депутатами и высказал в лицо им свое презрение.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1470
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:25
#13
Комментарий проходит проверку.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1470
«Можно было гордиться, что такой бренд есть в Казахстане» - Возложивший траурный венок к закрытому "Макдоналдсу" костанаец дал комментарий «НГ»
Отправлено: 11.01.23 - 14:26
#14
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