Re: Конституционный суд Казахстана постановил признать...

Отправлено: - 13:23

Ну..

Не стало того, пришло новое.

И теперь меня учат на этом форуме любить чиновников, не перечить им, любить полицию, любить законы, которые выпускает правительство и тд и тп..

Мне кажется, в сознании многих и многих людей, раболепие перед властью, никогда не утратит свою силу..

Ибо безответная любовь к власти, к баям, сидит у них в душе так крепко, что думаю надо немного подождать, лет 50, когда она наконец немного остынет сама по себе..

Ну а молодежь да, надо отучать от такой безумной любви уже сегодня..

У них должен быть выбор..