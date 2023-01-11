Прогноз на 5 дней
пасмурно-16°C
  • 782 мм рт.ст.
  • 72% влажность
  • СЗ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон о Елбасы
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45935
Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон о Елбасы
Отправлено: 11.01.23 - 11:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы". Ранее все нормы о Елбасы исключили из Конституции.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5759
Re: Конституционный суд Казахстана постановил признать...
Отправлено: 11.01.23 - 11:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попутно принять закон про подхалимство и призвать к ответу кто старательно глубоко лизал, тем самым подстрекал автократство и культ личности, выгнать или отпустить на вольный выпас.
Профайл Посетить вебсайт
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
89
Re: Конституционный суд Казахстана постановил признать...
Отправлено: 11.01.23 - 12:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Попутно принять закон про подхалимство и призвать к ответу кто старательно глубоко лизал, Источник:
И теже обратились в Конституционный суд
Цитата:
"Основываясь на воле народа Казахстана Источник:
Хоть бы и в другом к народу прислушивались
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
229
Re: Конституционный суд Казахстана постановил признать...
Отправлено: 11.01.23 - 12:59
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
статью 373 УК РК когда отменят начальник? (чешу бороду)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21572
Re: Конституционный суд Казахстана постановил признать...
Отправлено: 11.01.23 - 13:23
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну..
Не стало того, пришло новое.
И теперь меня учат на этом форуме любить чиновников, не перечить им, любить полицию, любить законы, которые выпускает правительство и тд и тп..
Мне кажется, в сознании многих и многих людей, раболепие перед властью, никогда не утратит свою силу..
Ибо безответная любовь к власти, к баям, сидит у них в душе так крепко, что думаю надо немного подождать, лет 50, когда она наконец немного остынет сама по себе..
Ну а молодежь да, надо отучать от такой безумной любви уже сегодня..
У них должен быть выбор..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 90, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 87
Зарегистрированные пользователи: 111, drakon, abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS