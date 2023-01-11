Прогноз на 5 дней
пасмурно-16°C
  • 782 мм рт.ст.
  • 72% влажность
  • СЗ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Снизить пенсионный возраст для женщин с детьми предлагает депутат
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45935
Снизить пенсионный возраст для женщин с детьми предлагает депутат
Отправлено: 11.01.23 - 13:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат мажилиса парламента Аманжан Жамалов считает, что правительству следует найти оптимальное решение для перезагрузки пенсионной системы, и это не обязательно должно быть повышение пенсионного возраста.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21572
Re: Снизить пенсионный возраст для женщин с детьми предлагает...
Отправлено: 11.01.23 - 13:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Как говорится, а где ты был все эти 8 лет?
Почему только сейчас?
Профайл
T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
229
Снизить пенсионный возраст для женщин с детьми предлагает депутат
Отправлено: 11.01.23 - 14:08
#2
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 91, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 88
Зарегистрированные пользователи: drakon, 111, abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS