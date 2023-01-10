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Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45929
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 10:15
Жители области обеспечены местными продуктами питания не в полной объеме, считает глава региона. Для этого необходимо максимально использовать имеющиеся в области ресурсы. О развитии пищевой промышленности говорили в прошедший понедельник в областном акимате.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18642
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 14:56
А Садчиковское молоко,все, закончилось?
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 15:13
Цитата:
Да, и притом он тоже много много говорил и красовался всегда..
А вот делал ли, да, только для себя родного
ACROS:
Вы имеете ввиду его чудесное божественное "вознесение" или
Вы имеете ввиду его чудесное божественное "вознесение" или
Да, и притом он тоже много много говорил и красовался всегда..
А вот делал ли, да, только для себя родного
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 15:16
Цитата:
Дэп раньше работал, сейчас зарабатывает га старых харчах..
saba:
Деп 1500 тенг
Деп 1500 тенг
Дэп раньше работал, сейчас зарабатывает га старых харчах..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1303
Re: Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по...
Отправлено: 10.01.23 - 16:16
Цитата:
Но вот кефир у них гуано. Буквально вчера купил 1 пакет попробовать. И он подозрительно дешевле на 100 тенге чем местные. Казалось бы жирность одинаковая написана, а вкус очень стрёмный у президента.
юля елиссева:
местной молочки, то сейчас они сильно задрали цены. Сметану, масло и творог теперь покупаю павлодарские "Президент
местной молочки, то сейчас они сильно задрали цены. Сметану, масло и творог теперь покупаю павлодарские "Президент
Но вот кефир у них гуано. Буквально вчера купил 1 пакет попробовать. И он подозрительно дешевле на 100 тенге чем местные. Казалось бы жирность одинаковая написана, а вкус очень стрёмный у президента.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2914
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 16:55
Цитата:
Масло и сыры пероиодически вижу в магазах.
alex_60:
А Садчиковское молоко,все, закончилось?
А Садчиковское молоко,все, закончилось?
Масло и сыры пероиодически вижу в магазах.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2914
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 16:56
Цитата:
Кефир все таки скоропорт, лучше брать местный
olegggon:
Но вот кефир у них гуано.
Но вот кефир у них гуано.
Кефир все таки скоропорт, лучше брать местный
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 18:40
Цитата:
Да,больше не делают.
У них с логистикой проблемы были,как лето наступает так сплошная кислятина прёт,видимо посчитали ,что нецелесообразно дальше так работать.
alex_60:
А Садчиковское молоко,все, закончилось?
А Садчиковское молоко,все, закончилось?
Да,больше не делают.
У них с логистикой проблемы были,как лето наступает так сплошная кислятина прёт,видимо посчитали ,что нецелесообразно дальше так работать.
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 18:42
Цитата:
Масло ДЕП самое вкусное,поэтому и дорогое.
111:
Дэп раньше работал, сейчас зарабатывает га старых харчах..
Дэп раньше работал, сейчас зарабатывает га старых харчах..
Масло ДЕП самое вкусное,поэтому и дорогое.
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 19:11
Цитата:
Разницы особо не почувствовал, и Брест брали, и Новый день, сейчас Маслодел попробовать взяли так же 82.
Домашка блин кончилась.
Ну наверно потому, что мы масло практически не едим, его там в кашки добавляет, еще куда то.
Добринцофф:
Масло ДЕП самое вкусное,поэтому и дорогое.
Масло ДЕП самое вкусное,поэтому и дорогое.
Разницы особо не почувствовал, и Брест брали, и Новый день, сейчас Маслодел попробовать взяли так же 82.
Домашка блин кончилась.
Ну наверно потому, что мы масло практически не едим, его там в кашки добавляет, еще куда то.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1068
Re: Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по...
Отправлено: 10.01.23 - 21:48
Цитата:
Вкусное не спорю,но не настолько же, чтобы быть дороже привезенного за 3000 км, впрочем вру до Бреста ещё дальше
Добринцофф:
Масло ДЕП самое вкусное,поэтому и дорогое.
Масло ДЕП самое вкусное,поэтому и дорогое.
Вкусное не спорю,но не настолько же, чтобы быть дороже привезенного за 3000 км, впрочем вру до Бреста ещё дальше
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1674
Re: Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по...
Отправлено: 11.01.23 - 00:18
Цитата:
Может подскажете, почему с недавних пор срок годности деповской молочки вдруг стал 20 суток вместо 10?
Добринцофф:
Может подскажете, почему с недавних пор срок годности деповской молочки вдруг стал 20 суток вместо 10?
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 11.01.23 - 01:46
Цитата:
Я не в курсе,в первый раз слышу,за молоком каждый день езжу всегда свежее беру,а если 20 суток то вообще супер ,можно набрать кучу пакетов и продавать спокойно.
КГСПС:
Может подскажете, почему с недавних пор срок годности деповской молочки вдруг стал 20 суток вместо 10?
Может подскажете, почему с недавних пор срок годности деповской молочки вдруг стал 20 суток вместо 10?
Я не в курсе,в первый раз слышу,за молоком каждый день езжу всегда свежее беру,а если 20 суток то вообще супер ,можно набрать кучу пакетов и продавать спокойно.
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