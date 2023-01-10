Отправлено: - 01:46

КГСПС:

Может подскажете, почему с недавних пор срок годности деповской молочки вдруг стал 20 суток вместо 10?

Цитата:Я не в курсе,в первый раз слышу,за молоком каждый день езжу всегда свежее беру,а если 20 суток то вообще супер ,можно набрать кучу пакетов и продавать спокойно.