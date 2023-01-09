Отправлено: - 00:05

alex_60:

в Кустанае на территории где сейчас рынок Беркут, тоже ведь почти построили,или построили спиртзавод иностранцы вроде строили.или оборудование импортное было. потом ему пришел кирдык.

Цитата:В Казахстане, просто нельзя быть быть успешнее "некоторых". Поэтому развитие бизнеса невозможно. Или отожмут, или прикроют. Не любой бизнес выдержит 30% ые откаты.