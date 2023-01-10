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≡ 10 млн тенге навымогали преступники в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45929
10 млн тенге навымогали преступники в Костанайской области
Отправлено: 10.01.23 - 10:11
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Преступная группа длительное время занималась вымогательствами и иными видами преступлений на территории региона. Ее деятельность пресекли сотрудники управления по борьбе с организованной с преступностью ДП Костанайской области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21564
Re: 10 млн тенге навымогали преступники в Костанайской области
Отправлено: 10.01.23 - 10:11
#1
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Слили как говорится..
Интересно, по чьей наводке, кого из силовиков прижали..
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1674
Re: 10 млн тенге навымогали преступники в Костанайской области
Отправлено: 11.01.23 - 00:00
#2
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10 млн по 12 эпизодам, дворовый рэкет какой-то.
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