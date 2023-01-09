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"Хочу увидеть результат" - Потенциал промышленности Костанайской области обсудили в акимате
"Хочу увидеть результат" - Потенциал промышленности Костанайской области обсудили в акимате
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