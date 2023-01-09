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≡ "Хочу увидеть результат" - Потенциал промышленности Костанайской области обсудили в акимате
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45929
"Хочу увидеть результат" - Потенциал промышленности Костанайской области обсудили в акимате
Отправлено: 09.01.23 - 16:41
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Отмечается рост в обрабатывающем секторе - здесь произвели продукцию на 1,4 трлн тенге (на 8,7% больше, чем в 2021 году). Но сократились на 18,2% объемы горнодобывающей отрасли. Причина - санкции в отношении России.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1068
Re: "Хочу увидеть результат" - Потенциал...
Отправлено: 10.01.23 - 13:39
#15
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Цитата:
Добринцофф:
,спирт не тот разлили

Насколько я помню, они сначала пользовались привозным спиртом, а потом построили свой завод, вот он то их и подвёл. Видимо наша пшеница годна только на хлеб, а спирт нельзя. Ну ладно спирт, а пиво то почему исчезло? Я помню меня в кабинете директриса пивом с танка угощала, такая внуснота была, мы им э/энергию по взаимозачёту дешевле отдавали, а они пивом рассчитывались, мы его аж в Алматы отвозили , чтобы живые деньги получить. Ладно взаимозачёт, бартер, те времена давно прошли, но пиво то спросом пользовалось. Мне кажется дело всё таки в смерти одного из совладельцев, видимо он и был генератором идей. Человеческий фактор однако. Это просто моя версия , никакими фактами не распологаю.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1068
Re: "Хочу увидеть результат" - Потенциал...
Отправлено: 10.01.23 - 13:41
#16
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Семей су принадлежал А. Кажегельдину, там наверное политический мотив
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18642
"Хочу увидеть результат" - Потенциал промышленности Костанайской области обсудили в акимате
Отправлено: 10.01.23 - 14:28
#17
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холодно, мороз.
спиртиком решили погреться значит.
внесу свою лепту.
в Кустанае на территории где сейчас рынок Беркут,
тоже ведь почти построили,или построили спиртзавод
иностранцы вроде строили.или оборудование импортное было.
потом ему пришел кирдык.
семь лет назад писали про него
//Сейчас полностью заброшен,и не работает.
В зданиях еще присутствует бочки с спиртом.//
потом его начали разбирать.
смертельный случай там приразборе был.
НГ писала в 2017 году,там и фото завода есть.

что интересно сейчас на этом месте.
так бы возродили тоже.
водка "Костанайские степи" или подобное название дали.

[Исправлено: alex_60, 10.01.2023 - 14:40]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1674
Re: "Хочу увидеть результат" - Потенциал...
Отправлено: 10.01.23 - 23:52
#18
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В результате санкционных мер в отношении РФ снизилось производство железорудного концентрата на 41,4% в АО "ССГПО" (Рудный) и на 48% в ТОО "Оркен" (Лисаковск).///Когда Казахстан объявил санкции?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1237
"Хочу увидеть результат" - Потенциал промышленности Костанайской области обсудили в акимате
Отправлено: 11.01.23 - 00:05
#19
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Цитата:
alex_60:
в Кустанае на территории где сейчас рынок Беркут, тоже ведь почти построили,или построили спиртзавод иностранцы вроде строили.или оборудование импортное было. потом ему пришел кирдык.

В Казахстане, просто нельзя быть быть успешнее "некоторых". Поэтому развитие бизнеса невозможно. Или отожмут, или прикроют. Не любой бизнес выдержит 30% ые откаты. 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1237
"Хочу увидеть результат" - Потенциал промышленности Костанайской области обсудили в акимате
Отправлено: 11.01.23 - 00:13
#20
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Цитата:
КГСПС:
Когда Казахстан объявил санкции?

Назло бабушке отморожу уши!
Британия начала демонтаж оборудования Huawai 8-)
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