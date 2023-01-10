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≡ Очистить город от снега до субботы поручил аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45929
Очистить город от снега до субботы поручил аким Костаная
Отправлено: 10.01.23 - 15:19
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Дело в том, что в текущие морозные дни подрядные организации не могли в полной мере провести снегоуборочные работы. Глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ попросил их активизироваться в ближайшие дни, потому как, по прогнозам синоптиков, уже завтра начинается повышение температуры.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21560
Re: Очистить город от снега до субботы поручил аким Костаная
Отправлено: 10.01.23 - 15:19
#1
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Сегодня утром выехал, как то все чисто было, почищено..
Удивился..
Первый плюсик Аксакалу..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3594
Re: Очистить город от снега до субботы поручил аким Костаная
Отправлено: 10.01.23 - 20:26
#2
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Цитата:
111:
Первый плюсик Аксакалу..


А, при чём тут он: - это заслуга, наверное, городского акима.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
986
Очистить город от снега до субботы поручил аким Костаная
Отправлено: 10.01.23 - 21:29
#3
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а было уже...
и что?
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