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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: А добрые дела остаются
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45929
Аркадий ДЕНИСОВ: А добрые дела остаются
Отправлено: 09.01.23 - 15:52
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Вдруг с одной скамейки меня окликнули. Подошел, поздоровался с дедом ну очень преклонных лет, и тот сообщил, что знает меня, так как регулярно читает «НГ». И он хотел бы поделиться со мной какими-то важными эпизодами из своей жизни.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21560
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А добрые дела остаются
Отправлено: 09.01.23 - 15:52
#1
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Мда уж..
Интересно, больно ли ему было за то, что сейчас с его Родиной детства происходит..
Именно у таких людей это и надо спрашивать, но не спросили..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1062
Аркадий ДЕНИСОВ: А добрые дела остаются
Отправлено: 09.01.23 - 17:15
#2
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Цитата:
111:
Именно у таких людей это и надо спрашивать, но не спросили..


Автор может быть и спросил но тут не отметил.

[Исправлено: Домовенок, 09.01.2023 - 19:08]
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
988
Аркадий ДЕНИСОВ: А добрые дела остаются
Отправлено: 10.01.23 - 10:00
#3
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Цитата:
111:
Интересно, больно ли ему было за то, что сейчас с его Родиной детства происходит..

Эх, не удалось тебе закинуть дерьмо на вентилятор да?

[Исправлено: Дантист, 10.01.2023 - 10:02]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21560
Аркадий ДЕНИСОВ: А добрые дела остаются
Отправлено: 10.01.23 - 10:30
#4
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Цитата:
Дантист:
Эх, не удалось тебе закинуть дерьмо

Ты всегда рассуждаешь обо мне.
А по теме то что?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1670
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А добрые дела остаются
Отправлено: 10.01.23 - 21:29
#5
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Цитата:
111:

Ты про СССР?
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