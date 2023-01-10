Re: Несколько домов остались без воды из-за коммунальной аварии...

Отправлено: - 21:07

Как сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су", причиной аварии стала изношенность водопроводных сетей.

Хотелось бы узнать у наши многих сетей. Какая такая изношенность за 30 лет? или они никогда за эти 30 лет, никогда не меняли сети, трубы, провода и кабеля нигде. со все воизрастающим объемом потребления энергии, воды, тепла. при точечной застройки города. давно архитектор который планировал наш город говорил, город должен расширяться. не класть деньги наши потребителей себе в карманы, а менять сети соответсвено застройки.