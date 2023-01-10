Прогноз на 5 дней
ясно-28°C
  • 779 мм рт.ст.
  • 76% влажность
  • З, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Несколько домов остались без воды из-за коммунальной аварии в центре Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45929
Несколько домов остались без воды из-за коммунальной аварии в центре Костаная
Отправлено: 10.01.23 - 21:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение о течи из колодца по адресу ул.Тәуелсіздік д.105 поступило в 11.00 10 января. Как сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су", причиной аварии стала изношенность водопроводных сетей.
Читать новость

W
§ WildMadCat
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.12
Сообщений:
23
Re: Несколько домов остались без воды из-за коммунальной аварии...
Отправлено: 10.01.23 - 21:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су", причиной аварии стала изношенность водопроводных сетей.
Хотелось бы узнать у наши многих сетей. Какая такая изношенность за 30 лет? или они никогда за эти 30 лет, никогда не меняли сети, трубы, провода и кабеля нигде. со все воизрастающим объемом потребления энергии, воды, тепла. при точечной застройки города. давно архитектор который планировал наш город говорил, город должен расширяться. не класть деньги наши потребителей себе в карманы, а менять сети соответсвено застройки.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 75, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 74
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS