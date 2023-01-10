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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 665 из 665«1...663664665
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21560
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 19:21
#9961
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Цитата:
Козлов я:
Это про себя что-ли?

Хм..
Я что, сидел на зоне и выяснял, кто там какой национальности и сколько их человек?
Да, там есть украинцы, но есть так же и русские, и все остальные..
А что?
Ты тоже думаешь, что там одни украинцы?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21560
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 19:31
#9962
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Сегодня у моей отдых.

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21560
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 19:32
#9963
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Праздничная атмосфера..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21560
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 19:34
#9964
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Амирка покупает эту гадость..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21560
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 19:35
#9965
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Заметили, дедов Морозов нигде практически нет, а есть Санта Клаусы?

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21560
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 19:36
#9966
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Ну и танцуем под музыку..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21560
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 19:54
#9967
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Сегодняшний высокоточный удар по жилым кварталам Херсона.
И тот умудрился не попасть в пятиэтажку..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7083
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 21:42
#9968
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Цитата:
111:
Новогодний Хаймарс и Санта Клаус..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21560
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 22:59
#9969
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Анналена Бербок, глава МИД Германии, которую обозвал Медведев, уже в Харькове.
Договорились о новых поставках оружия по тяжелей..
Вот и ответ на все обзывания..
Обзывать, удел слабых и покорных.

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