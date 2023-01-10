Отправлено: - 19:21

Козлов я:

Это про себя что-ли?

Цитата:Хм..Я что, сидел на зоне и выяснял, кто там какой национальности и сколько их человек?Да, там есть украинцы, но есть так же и русские, и все остальные..А что?Ты тоже думаешь, что там одни украинцы?