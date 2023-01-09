Отправлено: - 17:27

111:

У криминала нет национальностей и не нужно разыгрывать эту карту..

[Исправлено: Kairat stayer, 10.01.2023 - 17:29]

Цитата:Чтобы не чесали, поуехавщие из-за бугра или три девять земель. Посмотрим, как сторонние наблюдатели. Агрессоров и оккупантов, которые не соблюдают общепринятые международные правила, скорее всего весной погонять. Рождественские подарки, в виде танков, артерий, самоходных установок и.т.д. создают ударный потенциал, для наступления.