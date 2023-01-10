Отправлено: - 19:11

Добринцофф:

Масло ДЕП самое вкусное,поэтому и дорогое.

Цитата:Разницы особо не почувствовал, и Брест брали, и Новый день, сейчас Маслодел попробовать взяли так же 82.Домашка блин кончилась.Ну наверно потому, что мы масло практически не едим, его там в кашки добавляет, еще куда то.