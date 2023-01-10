Прогноз на 5 дней
ясно-30°C
  • 779 мм рт.ст.
  • 76% влажность
  • З-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45926
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 10:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители области обеспечены местными продуктами питания не в полной объеме, считает глава региона. Для этого необходимо максимально использовать имеющиеся в области ресурсы. О развитии пищевой промышленности говорили в прошедший понедельник в областном акимате.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18642
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 14:56
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Садчиковское молоко,все, закончилось?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21557
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 15:13
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Вы имеете ввиду его чудесное божественное "вознесение" или

Да, и притом он тоже много много говорил и красовался всегда..
А вот делал ли, да, только для себя родного
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21557
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 15:16
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Деп 1500 тенг

Дэп раньше работал, сейчас зарабатывает га старых харчах..
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1303
Re: Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по...
Отправлено: 10.01.23 - 16:16
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
местной молочки, то сейчас они сильно задрали цены. Сметану, масло и творог теперь покупаю павлодарские "Президент

Но вот кефир у них гуано. Буквально вчера купил 1 пакет попробовать. И он подозрительно дешевле на 100 тенге чем местные. Казалось бы жирность одинаковая написана, а вкус очень стрёмный у президента.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2914
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 16:55
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А Садчиковское молоко,все, закончилось?

Масло и сыры пероиодически вижу в магазах.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2914
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 16:56
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Но вот кефир у них гуано.

Кефир все таки скоропорт, лучше брать местный
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9127
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 18:40
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А Садчиковское молоко,все, закончилось?

Да,больше не делают.
У них с логистикой проблемы были,как лето наступает так сплошная кислятина прёт,видимо посчитали ,что нецелесообразно дальше так работать.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9127
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 18:42
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Дэп раньше работал, сейчас зарабатывает га старых харчах..

Масло ДЕП самое вкусное,поэтому и дорогое.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21557
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 19:11
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Масло ДЕП самое вкусное,поэтому и дорогое.

Разницы особо не почувствовал, и Брест брали, и Новый день, сейчас Маслодел попробовать взяли так же 82.
Домашка блин кончилась.
Ну наверно потому, что мы масло практически не едим, его там в кашки добавляет, еще куда то.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS